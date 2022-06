Siccità. il Sindaco di Milano: “Usiamo l’acqua del Naviglio per aiutare gli agricoltori”

Ultimo aggiornamento il 18 Giugno 2022 – 14:13

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 giugno 2022 – “Intorno a Milano si sviluppa un grande sistema agricolo e la siccità lo sta mettendo a dura prova. Gli effetti dei cambiamenti climatici non li vediamo più solo nei documentari, sono nella nostra vita. E c’è ancora chi pensa che possiamo prendercela comoda!

Intanto siamo costretti a intervenire per dare acqua ai nostri campi, se vogliamo salvare i raccolti. Ho dato disposizione di valutare la riduzione del livello dell’acqua del Naviglio nella Darsena per fornirla ai nostri agricoltori.” Lo scrive su Fb il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Redazione