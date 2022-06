Bergamo. Soccorsi in azione a Spiazzi di Gromo e Maslana per tre escursionisti

Ultimo aggiornamento il 19 Giugno 2022 – 22:10

VALBONDIONE (BG) – Tre interventi oggi pomeriggio per la Stazione di Valbondione del Soccorso alpino. Il primo allertamento per un malore a Spiazzi di Gromo. Le squadre sono state allertate, sono saliti due tecnici con altri due colleghi del Centro operativo di Clusone a supporto dell’elisoccorso di Brescia di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha risolto l’intervento. Il secondo allertamento poco dopo a Maslana, per una ragazza che aveva riportato una sospetta distorsione a una caviglia. I tecnici l’hanno raggiunta, valutata da punto di vista sanitario, messa in sicurezza e trasportata per una quarantina di minuti fino al paese, dove c’era l’ambulanza. L’ultimo intervento quasi in contemporanea, per un uomo che si era inciampato e nella caduta aveva subito una ferita al volto, sempre nella zona di Maslana. L’uomo è stato raggiunto dai tecnici e poi vericcellato a bordo dell’elicottero per il trasporto in ospedale.

V. A.