Cnsas Lombardo – Esercitazione di soccorso speleologico a Sormano (CO)- FOTO

(mi-lorenteggio.com) SORMANO (CO) , 19 giugno 2022. – Esercitazione della IX Delegazione speleologica Lombardia ieri, sabato 18 giugno 2022, nella grotta situata presso la Capanna Stoppani, territorio del comune di Sormano. Hanno partecipato trentanove tecnici, provenienti da tutta la regione. Scopo della simulazione era il recupero di un ferito con una lesione a un arto inferiore, che i soccorritori hanno dovuto imbarellare a una profondità di circa 200 metri. Le operazioni si sono svolte utilizzando le cosiddette “tecniche smart”, caratterizzate da attrezzature e procedure che riducono in modo sensibile l’impiego di materiali; questo ha permesso alle quattro squadre che hanno operato durante l’esercitazione di eseguire manovre molto più agili e di subire meno l’inevitabile affaticamento. La simulazione infatti si è protratta per circa nove ore e ha avuto un buon risultato in termini di velocità operativa: una strategia che risulta talvolta necessaria, soprattutto quando la situazione clinica dell’infortunato richiede di privilegiare la riduzione dei tempi di manovra.

V.A.