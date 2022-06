Evoluzione della realtà virtuale

Ultimo aggiornamento il 19 Giugno 2022 – 19:41

Milano, 19 giugno 2022 – La realtà virtuale oggi è un tema molto trattato, sia nel mondo del gaming, ma anche in altri settori. Di che cosa si tratta? Come funziona?

Siamo abituati a pensare alla realtà virtuale come qualcosa che interessa solo i giochi online e gli appassionati di nuove tecnologie, ma possiamo immaginare che presto si espanderà verso nuovi settori.

Dopo l’annuncio di Mark Zuckerberg e del suo Metaverso, si è tornati a parlare di realtà virtuale, mondi digitali, realtà aumentata e altri discorsi correlati. Come già accennato, non si tratta di qualcosa che interessa solo il gaming. E’ vero, i videogiochi oggi sono sempre più realistici e immersivi: pensiamo agli sparatutto, ai fantasy, ai casino online svizzera legali, ma anche agli iper-casual che stanno prendendo piede. Tuttavia, sarebbe riduttivo pensare alla realtà virtuale come un semplice gioco. Medicina, architettura, didattica e altri settori stanno mutando, ma come?

Come si sta evolvendo la realtà virtuale nei vari settori?

La realtà virtuale non è qualcosa nato con l’entusiasmo per la tecnologia esploso negli anni ‘90 o in questi ultimi due decenni. Esiste dagli anni ‘60, con il primo visore che occupava metà stanza e non consentiva allo spettatore di muoversi liberamente nello spazio.

Da subito questa tecnologia venne adottata in campo militare per simulare operazioni come decollo di aerei o guida di altri mezzi. Da allora, comunque, i visori vennero utilizzati anche nel mondo del gaming, per videogiochi che potremmo definire rudimentali per via della poca cura delle immagini.

Il visore come lo conosciamo oggi risale al 1977 e consentiva di muoversi nello spazio. Oggi contiamo un gran numero di visori collegabili a PC, Smartphone e altri dispositivi. Si studia a fondo come rendere l’esperienza di utilizzo sempre più realistica, comoda e sicura. Vista la previsione dell’ingresso nel metaverso, oggi si stanno cercando delle soluzioni per vivere il mondo digitale come se fosse quello reale.

In un futuro ci si aspetta che sarà possibile provare sensazioni tattili e olfattive all’ingresso di questa realtà virtuale. Sono già in fase di sperimentazione le protesi dotate di recettori artificiali che consentirebbero di toccare qualsiasi oggetto all’interno del metaverso, aprendo a nuove opportunità di guadagno per chi decide di vendere e far provare ai clienti articoli online.

Applicazioni della realtà virtuale

La realtà virtuale non ha solo colpito il mondo del gaming, con giochi sempre più immersivi, o militare, simulando operazioni che potrebbero costare milioni di dollari se effettuate in modo scorretto.

La realtà virtuale è entrata nel mondo della medicina con software che consentono sia l’apprendimento degli studenti, ma anche la simulazione di operazioni per comprendere il lieto fine.

In varie università americane si stanno sperimentando lezioni mediante l’uso di programmi di realtà virtuale per vedere più da vicino il corpo umano, senza dover ricorrere alla vivisezione o a immagini poco chiare. Inoltre, negli ambulatori chirurgici, gli esperti possono testare su modelli digitali di pazienti protesi e impianti, per comprendere meglio i rischi delle operazioni e le loro conseguenze.

Passiamo ora all’architettura, nella quale la realtà virtuale consente di visualizzare un progetto senza dover creare plastici o simulazioni reali. Questo permette di risparmiare moltissimo sulla realizzazione di edifici e interni, oltre che di ridurre al massimo gli errori.

Per concludere, diciamo che la realtà virtuale sta offrendo sempre più opportunità di guadagno e per comunicare con i potenziali clienti: ultimamente è di tendenza acquistare e vendere terreni nel metaverso, che non sono altro che NTF dal valore crescente.

Non ci resta che attendere nuovi sviluppi nel mondo della tecnologia e aspettarci una diffusione sempre più radicale della realtà virtuale in vari ambiti della nostra quotidianità.

L. M.