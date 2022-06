Milano. Incidente col monopattino in via Caldera, grave 34enne, in via Osoppo 16enne in codice giallo

Ultimo aggiornamento il 19 Giugno 2022 – 22:05

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 giugno 2022 – In zona San Siro, questa sera sono avvenuti due gravi incidenti con coinvolti dei monopattini.

Il più grave è avvenuto in via Caldera all’altezza del civico 65, dove, in prossimità di una curva, un 34enne è caduto rovinosamente a terra contro il cordolo del marciapiede, dopo un incidente, la cui dinamica è al vaglio della Polizia Locale. Il ferito, soccorso da un’automedica e da un’ambulanza, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano.

I rilievi della Polizia Locale tra via Caccialepori e via Osoppo

L’altro incidente è avvenuto all’incrocio tra via Osoppo e via Caccialepori, dove un 16enne è stato colpito da una Fiat Lancia scura, cadendo rovinosamente a terra, riportando diverse contusioni. Il ferito, dopo le prime cure, è stato trasportato all’ospedale Humanitas di Rozzano, in codice giallo, dopo esser stato soccorso da un’ambulanza e un’automedica.

V. A.