Cesano Boscone. Processione del Corpus Domini con la solenne benedizione della Croce restaurata in via Cavour – FOTO E VIDEO

Ultimo aggiornamento il 20 Giugno 2022 – 20:44

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 20 giugno 2022 – Dopo la Notte Blu di sabato, con il suo consueto successo, con strade e iniziative che non si vedevano da due anni, causa pandemia, nella giornata di ieri, un ricco, partecipato, intenso momento religioso e di preghiera ha accompagnato i fedeli delle parrocchie cesanesi in occasione della celebrazione del Corpus Domini.

Infatti, in occasione DELLA SOLENNITA’ DEL CORPO E SANGUE DEL SIGNORE, nella serata di ieri, nonostante il gran improvviso caldo estivo, si è svolta, presso la chiesa di San Giovanni Battista UNA SANTA MESSA CON “SECONDA” COMUNIONE DEI BAMBINI DI 4^ ELEMENTARE CONCELEBRATA E PRESIEDUTA DA DON PAOLO (RICORDANDO IL 1^ ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO).

Terminata la Santa Messa, si è svolta la LA PROCESSIONE EUCARISTICA con percorso Via Pogliani, Via XXV Aprile, Via Mazzini e Via Cavour con solenne benedizione Eucaristica davanti alla croce (appena restaurata). Oltre ai fedeli e ai preti della città erano presenti anche il Sindaco con il gonfalone del Comune insieme alle autorità cittadine.





Il Sindaco con le autorità cittadine