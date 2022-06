Come ridurre lo stress: alcuni consigli preziosi

Ultimo aggiornamento il 20 Giugno 2022 – 19:48

Milano, 20 giugno 2022 – Lo stress è una delle problematiche più grandi della società in cui viviamo. Il livello di stress a cui le persone sono sottoposte oggi non è mai stato così grande prima. Le cause sono tante e magari molte di queste sono legate al lavoro ma non solo. È importante quindi cercare di trovare alcune armi utili da utilizzare per combattere questo cattivo compagno. Secondo diversi studi, infatti, addirittura nove italiani su dieci sarebbero stressati e, in generale, l’85% della popolazione ha almeno vissuto un periodo di forte stress nella propria vita.

Abbiamo capito che ormai è inevitabile essere soggetti allo stress ma soltanto chi sa come ridurne il livello potrà imparare, nel tempo, a convivere e a gestire questa problematica. Per questo motivo, in questo articolo abbiamo cercato di elencarvi un buon numero di consigli, come il meritene cioccolato ma non solo, da seguire nei momenti più stressanti della vostra vita.

Alimentazione e bere tanta acqua

Il primo consiglio fondamentale per ridurre lo stress è quello di seguire uno stile di vita sano ed equilibrato. In primis, l’alimentazione costituisce un ruolo troppo importante da poter essere ignorato. Anzi, addirittura uno stile di vita sregolato potrebbe girarsi contro, per esempio nel caso dovessimo assumere alimenti tanto calorici con una certa regolarità. Insieme a questo, è fondamentale anche bere tanta acqua: lo stress, infatti, si manifesta molto spesso anche sul nostro corpo e in diversi modi. Cominciamo a sudare, la pressione sanguigna aumenta e i nostri muscoli cominciano a irrigidirsi. Essere idratati è il primo passo per non soffrire, in modo eccessivo, nessuno di questi sintomi.

Integratori alimentari

Unito al discorso dell’alimentazione, quello degli integratori gioca un altro ruolo molto importante. È bene ricordare che gli integratori non possono sostituire la nostra alimentazione di base, bensì possono accompagnarla e, soprattutto, arricchirla ancora di più. Sul mercato esistono una miriade di tipologie di integratori alimentari, come per esempio il meritene cioccolato. Il meritene cioccolato, grazie alla ricca presenza di proteine, sali minerali e vitamine vi saprà dare tutti i nutrienti di cui avrete bisogno per non soffrire lo stress e superare le fatiche della giornata. Il meritene cioccolato è uno dei tanti integratori alimentari che è possibile trovare in rete ma non solo: ormai è diventato facilissimo reperire un integratore, basta andare in una farmacia oppure nel supermercato sotto casa per poter acquistarne uno.

Fare attività fisica

Forse questo è il consiglio più banale che trovare in questa piccola lista. Tanto scontato però quanto importante, l’attività è in grado di ridurre il livello dello stress in modo impressionante. Correre, ballare oppure giocare a calcio: tutte queste attività vi permetteranno prima di tutto di svagare con la testa e allontanarvi così dalle cose che vi causano stress. Ma soprattutto svolgere attività fisica fa bene al nostro corpo che ci ringrazierà anche in termini di minore stress.

Concentrarsi sulle cose da fare (in modo ordinato)

Spesso lo stress nasce anche da situazioni in cui perdiamo il controllo. Iniziare a sentire lo stress se perdiamo un po’ la bussola delle cose. È importante, perciò, restare concreti e sul pezzo, analizzando con lucidità le attività che dobbiamo svolgere. Un consiglio che vi vogliamo dare, in merito a questo aspetto, è quello di realizzare una piccola lista (scritta su carta). Vedere le proprie cose da fare, scritte nere su bianco, vi aiuterà nel razionalizzare le attività e in questo modo potreste riuscire a concentrarvi ancora meglio.

Tecniche di rilassamento

Un’altra attività molto utile per ridurre il livello è sicuramente quella legata alla meditazione. 20 minuti di meditazione possono fare la differenza per iniziare la giornata con il piede giusto. Provate a sedervi comodi, in silenzio e con gli occhi chiusi, cercando di continuare a ripetere un mantra nella vostra mente. Dopo 20 minuti di questo tipo di meditazione, vedrete che sarete molto più calmi e avrete la mente lucida.

Concedersi una pausa

Siamo esseri umani e tali ci dobbiamo considerare. Per questo motivo, è importante concedersi una pausa dopo 2/3 ore di lavoro continuo per permettere al nostro corpo e alla nostra mente di staccare un attimo per ripartire ancora più forti. Lavoro per tante ore di fila, senza fare alcuna pausa, non farà altro che peggiorare sia la qualità del vostro lavoro che lo stato del vostro corpo. 10 minuti di pausa ogni 3 ore (circa) possono più che andare bene.

Pensare positivo Ultimo, ma non per importanza, c’è l’aspetto mentale. Se siete stressati, con l’acqua alla gola, soltanto un sorriso vi potrà aiutare a superare l’ostacolo. Se invece siete particolarmente stressati, provate a viaggiare con la mente e a pensare a qualcosa che vi piace molto. Magari una vacanza che avete in passato, una spiaggia in cui siete stati benissimo: qualsiasi cosa che vi dia pensieri positivi potrà togliervi dalla via della negatività.

L M.