Elisoccorso in azione in due incidenti lungo la A1 nel tratto Casalpusterlengo – Lodi: un ferito grave ricoverato al San Gerardo di Monza

Ultimo aggiornamento il 20 Giugno 2022 – 22:08

(mi-lorenteggio.com) Lodi, 20 giugno 2022 – Nel pomeriggio di oggi, due incidenti con mezzi pesanti, si sono verificati lungo l’Autostrada del Sole A1, in direzione Milano, tra Casalpusterlengo e Lodi.

Il primo incidente è avvenuto, intorno alle ore 16.30, e un 23enne e un 52 enne sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco, in quanto in camion ha preso fuoco, dalla Polstrada e dal personale medico e sanitario, giunto anche con l’elisoccorso. Un ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Lodi, l’altro, in elicottero all’ospedale San Matteo di Pavia, sempre in codice giallo.

L’altro incidente, è avvenuto nel medesimo tratto intorno alle ore 18.00. Cinque le persone convolte. Sul posto è di nuovo atterrato l’elisoccorso, che è ripartito, con un ferito, che, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, in codice rosso. Contusi gli altri coinvolti, uno dei quali è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Lodi.

V. A.