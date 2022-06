Festa della Musica 2022 a Buccinasco

Ultimo aggiornamento il 20 Giugno 2022 – 16:41

Sabato 25 giugno dalle ore 16.30 fino a tarda sera concerti e spettacoli al Parco Spina Azzurra con street food e area relax.

(mi-lorent4eggio.com) Buccinasco, 20 giugno 2022 – Torna a Buccinasco l’appuntamento estivo della Festa della Musica europea che da anni vede la nostra città protagonista con il grande evento organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione BuccinascoGiovane.

Come in tante città italiane ed europee, si saluta l’estate con concerti e spettacoli all’aperto in programma sabato 25 giugno dalle ore 16.30 fino a tarda sera al Parco Spina Azzurra, con la presenza di street food, area ristoro e area relax.

“Dopo la pausa forzata del 2020 e un’edizione ridotta e statica nel 2021 – dichiara il sindaco Rino Pruiti – torniamo a celebrare la musica e l’estate con una Festa che ha sempre richiamato un grande pubblico a Buccinasco, con gruppi giovani, solisti, nuovi talenti e grande qualità. Un programma ricco fin dal pomeriggio che invitiamo tutti a seguire, continuiamo insieme con gli eventi organizzati in collaborazione con le nostre associazioni, questa sarà una nuova occasione per incontrarci e festeggiare insieme”.

CONCERTI POMERIDIANI NEL PARCO

• ore 16.30 – 17.20 > Cecilia Stallone Soultrio (formazione da 3 elementi) – musica soul

• ore 17.30 – 18.20 > I carrettieri (formazione da 3 elementi) – musica popolare

• ore 18.30 – 19.20 > Orchestra Terra Madre (formazione da 5 elementi e ballerina) – un’orchestra che celebra l’incontro e la diversità attraverso i suoni, le danze e le tradizioni dei popoli della Terra

SPETTACOLO POMERIDIANO PER BAMBINI NEL PARCO

• ore 17 – 18 > Jessica Da Rodda e Riccardo Rosato – arti circensi e giocoleria comica

CONCERTI SERALI SUL PALCO

Fronte Cascina Fagnana

• ore 19.30 – 20.20 > “BUCCINASCO TALENTI” con Filippo Spada (solista) – pop-rock/ cantautorale

• ore 20.30 – 21.20 > Trio Brazuka (formazione da 3 elementi) – ritmi e melodie brasiliane e congolesi

• ore 21.30 – 23 > Mah Buh Bah (formazione da 4 elementi) – rocksteady, rockn’roll, dance anni 80-90 italiana, soft punk

• ore 23 – 1 > Dj Set by Atomic Bar

In contemporanea street food e birrifici artigianali per cenare all’aperto ascoltando buona musica.

Verranno disposti tavoli e sedie per l’aperitivo / cena, oltre a un’area relax nel parco.

V.A.