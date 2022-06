Fondazione Theodora: i Dottor Sogni tornano al Buzzi e a 2mila #bimbiinospedale

Ultimo aggiornamento il 20 Giugno 2022 – 20:01

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 giugno 2022 – I Dottor Sogni di Theodora tornano in presenza anche all’Ospedale Buzzi di Milano. Sono due i programmi che riprendono, a sostegno dei bambini ricoverati e delle loro famiglie, grazie ai sorrisi, all’ascolto e all’empatia dei Dottor Sogni; artisti professionisti, assunti e specificamente formati dalla Fondazione per operare in reparti pediatrici di alta complessità in sinergia con il personale ospedaliero, nell’ambito di un processo di cura integrato del piccolo paziente.

Il programma di Accompagnamento Chirurgico prevede appunto l’accompagnamento dei piccoli pazienti dei reparti di Chirurgia Pediatrica e Ortopedia e Traumatologia Pediatrica, durante le fasi pre e post-operatorie, oltre che l’assistenza alle famiglie durante l’intervento. Il programma, avviato nel 2015 come un progetto pilota, è oggi uno dei pilastri dell’azione di cura e vicinanza ai bambini ospedalizzati e delle loro famiglie di Theodora, non solo al Buzzi.

Tornano anche le Visite Individuali presso i reparti di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva Pediatrica, Chirurgia Pediatrica e Ortopedia Pediatrica.

Questo programma è attivo presso l’ospedale Buzzi già dall’anno 2000, con i Dottor Sogni impegnati a visitare circa duemila bambini ogni anno.

“Stiamo gradualmente tornando nelle strutture in cui operavamo prima dell’emergenza sanitaria. Rientriamo al Buzzi, che tutti conosciamo come l’ospedale dei bambini, con emozione e gioia. Rientrare in presenza nei reparti con i Dottor Sogni significa per noi poter lavorare su quel concetto di cura integrata che considera l’essere umano nella sua totalità che dal 1995 portiamo avanti in Italia, e sul quale continuiamo costantemente a lavorare, formarci, condividere esperienze e conoscenze” commenta Emanuela Basso Petrino, Consigliere Delegato di Fondazione Theodora.

“Finalmente all’ospedale Buzzi! Dopo due anni, l’accoglienza calorosa di medici, infermieri, personale sanitario, famiglie e bambini è stata emozionante! Ho avuto l’impressione di trovarmi in un posto diverso, me lo ricordavo più grande e anche più nuovo, forse non solo noi persone abbiamo sentito la fatica degli ultimi due anni, forse anche l’ospedale è rimasto segnato da tanti cambiamenti. La cosa più importante è che eravamo e siamo rimasti aperti alla relazione. Un sorriso, un abbraccio virtuale e gli occhi che parlano al posto delle bocche coperte da mascherine, non nascondono la voglia di normalità” dichiara la Dottoressa Bonsai

Chi è Fondazione Theodora

La missione di Fondazione Theodora è portare momenti di gioco ascolto ed evasione ai bambini con le speciali visite dei Dottor Sogni, artisti professionisti, assunti e specificamente formati dalla Fondazione per operare in reparti ospedalieri

pediatrici di alta complessità in sinergia con il personale ospedaliero, nell’ambito di un processo di cura integrato del piccolo paziente.

In Italia, Fondazione Theodora inizia la sua attività nel 1995: oggi è presente in 45 reparti pediatrici di 17 ospedali in 11 città italiane con 29 Dottor Sogni e ogni anno porta il sorriso a oltre 35.000 bambini. Theodora cura la selezione dei Dottor Sogni, finanzia la loro formazione iniziale, i seminari di aggiornamento, il costante counceling psicologico, ne organizza l’attività, assicurando l’alto livello qualitativo delle visite. L’attività dei Dottor Sogni è completamente gratuita per le strutture ospedaliere e, naturalmente, per le famiglie dei piccoli pazienti. www.theodora.it

Chi sono i Dottor Sogni

Sono artisti professionisti (attori di teatro, teatro di strada, mimi) assunti e specificatamente formati dalla Fondazione per lavorare in ambito ospedaliero pediatrico. I Dottor Sogni lavorano sulle emozioni e si prendono cura della parte sana del bambino attraverso quattro differenti programmi di visita:

Visita individuale in reparto: il Dottor Sogni visita ogni bambino mirando a creare con il piccolo paziente un rapporto di fiducia, basato sull’accoglimento delle emozioni. Accompagnamento chirurgico: il Dottor Sogni accompagna il bambino che sta per affrontare un intervento chirurgico e la sua famiglia dal momento dell’attesa prima dell’intervento fino al risveglio con l’obiettivo di distendere le ansie e abbassare il livello di stress “pre e post traumatico” del paziente e dei genitori. Hospice Pediatrico: la visita del Dottor Sogni rientra nel percorso di cure palliative dedicate ai piccoli pazienti cronici e inguaribili. Il Dottor Sogni accompagna e sostiene i bambini e i loro familiari per migliorare la loro qualità della vita. Ostetricia e patologia neonatale: l’intervento del Dottor Sogni consiste nell’offrire un sostegno concreto alla partoriente, al neonato e all’intero nucleo familiare favorendo la relazione affettiva tra la mamma e il neonato in situazioni di patologia neonatale e non solo.

I Dottor Sogni sono dipendenti retribuiti della Fondazione che assicura il rispetto delle regole di orari, igiene, privacy e di ogni altra procedura richiesta dal singolo reparto.

Per garantire l’alta qualità delle visite, ogni Dottor Sogni riceve una formazione iniziale rigorosa e articolata, nonché una formazione continua, cui si aggiunge una supervisione psicologica periodica condotta da un terapeuta esperto nella gestione di operatori socio-sanitari e prevenzione del bourn out.