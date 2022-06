Gerola Alta. Coppia di scalatori di Monza bloccato in parete, soccorso nella notte

Ultimo aggiornamento il 20 Giugno 2022 – 10:17

GEROLA ALTA (SO), 20 giugno 2022 – È finito ieri sera intorno alle 23:00 l’intervento che ha impegnato il Soccorso alpino: due scalatori, un uomo e una donna di Monza, erano in cordata sulla parete “Denti della vecchia” ma mentre stavano scendendo in doppia hanno avuto un problema tecnico e si sono ritrovati bloccati. Allora hanno chiesto aiuto, anche perché nel frattempo stava diventando buio. L’attivazione è arrivata intorno alle 21:00. Sono partiti subito i tecnici della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna del Cnsas, Stazione di Morbegno, che li hanno raggiunti, messi in sicurezza e calati alla base della parete.