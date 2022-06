Solstizio d’estate: apertura straordinaria degli Orti Botanici di Città Studi (21 giugno, 17-21) e Brera (26 giugno, 10-18)

Ultimo aggiornamento il 20 Giugno 2022 – 20:03

In occasione del Solstizio d’estate gli Orti Botanici dell’Università Statale di Milano effettueranno aperture straordinarie.

L’Orto Botanico di Città Studi effettuerà un’apertura strordinaria martedì 21 giugno, dalle 17.00 alle 21.00, con visite guidate e laboratori per bambini (gratuiti con prenotazione via mail),

mentre l’Orto Botanico di Brera aprirà domenica 26 giugno, dalle 10:00 alle 18:00, con visite guidate, lezioni di pittura botanica e musica (eventi gratuiti con prenotazone via mail)