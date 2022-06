BAREGGIO – VIA SANTO STEFANO: EFFETTUATI GLI ESPROPRI, LA RIQUALIFICAZIONE E’ ORMAI PROSSIMA

Ultimo aggiornamento il 21 Giugno 2022 – 17:54

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 21 giugno 2022 – Passo decisivo verso la riqualificazione della via Santo Stefano, un intervento che i residenti attendono da almeno vent’anni. Stamattina, alla presenza dell’assessore ai Lavori pubblici Roberto Pirota, è avvenuta la cessione bonaria delle aree private. “Si è conclusa la procedura per gli espropri e da oggi la proprietà della strada è interamente comunale – ha sottolineato Pirota -. Questo era sicuramente il passaggio più difficile e dispendioso sia in termini di burocrazia sia di tempi, ma adesso possiamo dire con certezza che il lungo percorso che ci porterà a riqualificare la strada è in discesa e alle battute finali”.

Il progetto prevede il restyling completo della strada, con la creazione di marciapiede, posti auto, una pista ciclabile e la salvaguardia degli accessi ai terreni degli agricoltori. “Ci sarà un’ultima revisione di alcuni dettagli, dopodiché possiamo procedere col bando e l’assegnazione dei lavori – ha aggiunto l’assessore Pirota -. Come Amministrazione comunale in questi quattro anni ci siamo sempre impegnati per questo risultato e ora finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel. Entro l’anno avvieremo la gara e speriamo che entro la fine del mandato si riescano a far partire i lavori. Aspetto di non secondaria importanza, inoltre, riqualificando la strada e asfaltando lo sterrato, gli immobili della via acquisiranno un valore maggiore”.

“Ringrazio gli uffici, i tecnici che ci stanno tuttora seguendo attraverso le difficoltà incontrate nel percorso e i cittadini per la pazienza e la collaborazione che stanno dimostrando – ha commentato il sindaco Linda Colombo -. La riqualificazione della via Santo Stefano era uno degli obiettivi che ci eravamo posti all’inizio del mandato e, con grande tenacia, lo stiamo raggiungendo a differenza di chi ci ha preceduto che è stato solo capace di fare promesse senza essere in grado di mantenerle