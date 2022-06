Bollate: Festa dei Peritt. Dall’1 al 3 luglio in Madonna in Campagna 

Ultimo aggiornamento il 21 Giugno 2022 – 13:41

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 21 giugno 2022. Torna la tre giorni nella piazza di Madonna in Campagna. Si terrà dall’1 al 3 luglio la Festa dei Peritt 2022 con numerosi stand di hobbisti e laboratori per bambini, con le associazioni di volontariato che si presentano con le loro attività e le loro raccolte fondi. Trenino e gonfiabili, spettacoli di maghi e intrattenimenti vari per grandi e piccini.

Grande novità dell’anno, la caccia al tesoro fotografica

Ecco il programma:

Venerdì 1 Luglio

ore 18 – recita del Rosario in Santuario

ore 21 – serata culturale in Santuario

Sabato 2 Luglio

ore 18,30 – S. Messa sulla piazza del Santuario.

Dalle ore 20 – cena, bancarelle, esposizione Harley Davidson e intrattenimento per bambini

Dalle ore 21 – musica dal vivo

Domenica 3 luglio

Ore 8,30 e 10,00 – S. Messa in Santuario

Ore 11,00 – aperitivo

Dalle ore 10 – esposizione di Auto e Moto d’Epoca, mostra di opere aerografate degli “Amici Modellisti S.Martino, bancarelle, intrattenimento per i bambini

Dalle ore 16 – food

Dalle !7,00 – musica dal vivo

Ore 20,30 – processione con la statua della Madonna per le vie del quartiere accompagnata dalla Banda, A. Toscanini

Dalle 21,30 – musica

Cinque le associazioni di volontariato presenti che effettueranno diverse raccolte fondi