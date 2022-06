Camera di commercio, al via il Bando InnovaTurismo a Milano e in Lombardia, contributi alle imprese dal 30 giugno

Ultimo aggiornamento il 21 Giugno 2022 – 21:03

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 giugno 2022 – Al via con 370.000 euro in Lombardia, un nuovo bando per le imprese per promuovere e finanziare progetti innovativi in ambito turistico, dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e dalle Camere di Commercio lombarde, con Unioncamere e Regione Lombardia. Ci sono contributi fino al 60% dei costi ammissibili a sostegno di iniziative per migliorare la fruizione turistica, i servizi offerti, incoraggiare la sostenibilità e rafforzare le filiere dell’accoglienza. La presentazione delle domande deve essere realizzata su http://webtelemaco.infocamere.it in modalità telematica con firma digitale dalle ore 14.00 del 30 giugno 2022 fino alle ore 12.00 del 30 settembre 2022. I testi dei bandi e le istruzioni per compilare le domande sono pubblicati sul sito www.unioncamerelombardia.it (alla sezione Bandi – contributi alle imprese).

L’apertura dei termini è affiancata da una fase di laboratori creativi e formativi per stimolare ideazione progettuale, conoscere buone prassi, interagire tra imprese per rafforzare e rendere più innovative idee e spunti per lo sviluppo turistico del territorio. L’obiettivo è cogliere al meglio le opportunità che nascono dal cambiamento e le 3 giornate di seminari per le imprese e operatori si terranno il 22 giugno, il 7 luglio e il 13 luglio.

