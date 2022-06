CORONAVIRUS. I DATI DI MARTEDÌ 21 GIUGNO IN LOMBARDIA. EFFETTUATI 44.586 TAMPONI, I POSITIVI SONO 9.900 (22,2%)

Ultimo aggiornamento il 21 Giugno 2022 – 17:57

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 giugno 2022 + Restano stabili i ricoverati nelle terapie intensive (16). A fronte di 44.586 tamponi effettuati, sono 9.900 i nuovi positivi (22,2%).

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 44.586, totale complessivo: 38.301.880

– i nuovi casi positivi: 9.900

– in terapia intensiva: 16 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 638 (+49)

– i decessi, totale complessivo: 40.736 (+9)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.721 di cui 1.614 a Milano città;

Bergamo: 601;

Brescia: 1.019;

Como: 656;

Cremona: 228;

Lecco: 341;

Lodi: 177;

Mantova: 388;

Monza e Brianza: 943;

Pavia: 486;

Sondrio: 117;

Varese: 897.