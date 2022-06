FRED DE PALMA AL MILANO LATIN FESTIVAL

Ultimo aggiornamento il 21 Giugno 2022 – 16:44

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 giugno 2022 – Il 22 giugno 2022, il re italiano del Reggaeton, Fred De Palma per la prima volta in concerto nella TicketMaster Arena del Milano Latin Festival.

Fred De Palma è il nome d’arte del rapper Federico Palana. Classe 1989, si avvicina alla cultura hip-hop nel 2008 partecipando a vari contest fra Milano e Torino. Nel 2010 conosce Dirty C e con lui fonda i Royal Rhymes. Messi sotto contratto dalla Trumen Records, debuttano nel 2012 con l’album omonimo. Intanto De Palma continua l’attività di freestyle che lo porta davanti alle telecamere di “MTV Spit”.

Il suo album di debutto F.D.P. del novembre 2012 è prodotto con Double H Groovy, Zef, Drop, BigZilla, Vox P, Dj Fede. Nel 2013 partecipa a una nuova edizione di “MTV Spit” arrivando al terzo posto. Nel 2014 arriva il secondo lavoro “Lettera al successo” che contiene il singolo “Rodeo”, con ospite Gué Pequeno, accompagnato da un videoclip ambientato sul set di un film dove Rocco Siffredi interpreta la parte di un tecnico.

Nel 2015 esce “Boy Fred”, nuovo album di inediti, con la Warner. Nel settembre 2017 Fred De Palma pubblica il suo quarto album “Hanglover”, anticipato dai singoli, Il cielo guarda te, Adiós e Ora che. Nell’album l’artista collabora con diversi produttori, tra cui Takagi & Ketra, Davide Ferrario e Mace.

Il 15 giugno 2018 pubblica il singolo “D’estate non vale”, in collaborazione con Ana Mena, “Sincera” e “Dio benedica il reggaeton” con Baby K. Un anno dopo, rinnova la collaborazione con la cantante spagnola con il singolo “Una volta ancora”. Tutti singoli che verranno successivamente inseriti nel quinto album “Uebe”, pubblicato il 13 settembre 2019 e promosso anche dal singolo “Il tuo profumo”, inciso con Sofía Reyes.

Nel 2020 è la volta di Paloma, cantato con la brasiliana Anitta, seguito il 12 marzo 2021 da Ti raggiungerò, che è diventato la colonna sonora dello spot di Wind Tre con lo showman Fiorello come protagonista.

Il suo ultimo album “Unico” pubblicato nel 2021 è oro: un album di ispirazione latina, con un sound inedito in Italia.

Nel 2022 esce il singolo Romance, in collaborazione con l’hitmaker Justin Quiles. Di recente la pubblicazione di PLC tape 1 (Pa’ la cultura), nato dalla sua voglia di tenere salda la bandiera del reggaeton in Italia senza dimenticare le radici del rap. In ultimo, il suo recente singolo per l’estate “Extasi”, una traccia dalle sonorità latine e urban, prodotta da Takagi & Ketra.

Fred De Palma arriva a questi nuovi progetti dopo una serie di successi che gli hanno portato 23 dischi di Platino e 4 dischi d’Oro in Italia e 5 dischi di Platino in Spagna. Oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e collaborazioni internazionali con Anitta e Ana Mena gli hanno garantito un posto importante nel mercato latino posizionandosi tra i pochi italiani sul podio dei singoli più ascoltati in un paese straniero.

I J NUEVE APRONO IL CONCERTO

Special opening i J Nueve con Sky, Cisne, Evy e Santi che dopo l’uscita del loro album d’esordio “Apuesta”, saranno protagonisti di una serie di concerti in programma sul palco della Ticketmaster Arena dove presenteranno tutti i brani dell’album, come “Tóxica”, Mal Amour” e “A Fuego Lento”.

“Apuesta” è una raccolta di nove brani che racconta come le relazioni, in tutte le loro sfaccettature, siano sempre delle grandi scommesse. Un album che mette in evidenza la versatilità dei J Nueve che con cui si cimentano in diversi generi musicali

SUL PALCO DELLA TICKETMASTER ARENA ANCHE DANIEL COSMIC

Daniel Piccirillo, classe 2001, dopo le partecipazioni a “Tú si que vales” e “Amici” di Maria Di Filippi, è diventato ben presto idolo di molte teenager. Successivamente la sua carriera da solista lo ha portato a sviluppare un percorso reggaeton. Salirà sul palco per cantare alcuni dei suoi grandi successi “Fuoco”, “Tumpastar” e l’ultima collaborazione con i J Nueve “Mal Amour RMX”

SPECIAL OPENING MAMICHULA E THE REGQUEENS

La festa più calda dell’estate arriva per farvi ballare a ritmo di Reggaeton – Hip Hop – Moombahton & Latin Pop con l’animazione targata Mamichula e inoltre, The Regqueens, noto format di ballerine con i ritmi di Reggaeton, Hip-Hop & Trap e R’n’B.

PROMOZIONE CONCERTI AD 1€

Per i residenti nelle province di Monza, Varese, Padova e Vercelli, ingresso ad 1€ con biglietto pista per il concerto di Fred De Palma il 22 giugno 2022. Promozione valida solo in cassa mostrando un documento di identità valido.

INFO E BIGLIETTI

Ticketmaster e TicketOne sono le UNICHE rivendite ufficiali dei biglietti per gli eventi del Milano Latin Festival. Qualsiasi SITO DIVERSO NON È AUTORIZZATO a tale rivendita, pertanto il Milano Latin Festival non si assume alcuna responsabilità per i disagi economici o organizzativi che potrà comportare l’eventuale acquisto di biglietti per i suoi concerti tramite canali diversi da quelli indicati. Vietato l’ingesso ai minori di 14 anni non accompagnati da un adulto.

Info su www.milanolatinfestival.it