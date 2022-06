Milano, Mirella è a Parigi, da sola, in attesa di trapianto. Una raccolta fondi per sostenerla nelle spese

Ultimo aggiornamento il 21 Giugno 2022 – 16:41

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 giugno 2022 – Mirella Tranzo è una signora di Milano in attesa di trapianto. Un amico, Angelo Belvedere, ha deciso di lanciare una raccolta su GoFundMe per aiutarla in questo difficile periodo.

La signora è una pensionata e la raccolta serve a sostenerla nei viaggi a Parigi e negli spostamenti all’interno della città in cui si sta curando, per recarsi ai controlli. Inoltre i fondi raccolti serviranno per le spese quotidiane e per quelle mediche non coperte dal Sistema sanitario italiano e quello francese.

“Sta lottando da sola contro un male che l’ha colpita in modo inaspettato e violento. È una donna meravigliosa, con tantissima voglia di vivere. Ha bisogno del nostro aiuto, adesso”, scrive Angelo.

La campagna ha superato diecimila euro di fondi raccolti ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/mirella-un-aiuto-subito-per-le-sue-spese-mediche

Redazione