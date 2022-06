Mostra Mercato del Vinile e Cd di LEGNANO 3 LUGLIO

Ultimo aggiornamento il 21 Giugno 2022 – 21:05

Domenica 3 LUGLIO ci sarà la Mostra Mercato del Vinile e Cd per HOBBISTI a LEGNANO presso il Centro Sociale Pertini “IL SALICE” situato in Via dei Salici 9.

MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ROCK PARADISE in collaborazione con l’Associazione Comitato Laboratorio di Quartiere Mazzafame, il Circolo S. Teresa Mazzafame, Rock Paradise Store e Il Salice.

Parteciperanno oltre 20 espositori, con MIGLIAIA di dischi in vinile, CD, DVD.

AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO ALL’ESTERNO DELLA STRUTTURA

INGRESSO GRATUITO

SARA’ POSSIBILE ANCHE SCAMBIARE dischi e CD con gli espositori

POSSIBILITA’ DI RISTORARSI E PRANZARE