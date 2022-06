Ultimo aggiornamento il 21 Giugno 2022 – 11:54

ARRESTO IN FLAGRANZA PRESSO IL CENTRO DI SMISTAMENTO DI PESCHIERA BORROMEO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 giugno2022– La collaborazione tra Poste Italiane e le Forze dell’Ordine ha consentito ancora una volta di trarre in arresto, in flagranza di reato, i malviventi intenti nel tentativo di furto ai danni di Poste Italiane. Questa volta preso di mira non un Ufficio Postale ma il Centro di Smistamento di Peschiera Borromeo, uno dei più grandi Centri industriali di lavorazione di corrispondenza e pacchi di Poste Italiane S.p.A sul territorio nazionale.

Nella notte di sabato 18 intorno alle 23:36 sono pervenute segnalazioni di allarme presso la Situation Room (SR) di Milano, il centro di sorveglianza competente per territorio. Dai sensori antintrusione del Centro di Smistamento è stato possibile rilevare la presenza di due soggetti che, dopo essere entrati nel sito, si aggiravano nei locali a volto coperto.

Attraverso l’utilizzo delle telecamere di sicurezza la SR ha seguito i malviventi e supportato le Forze dell’Ordine nell’attività di inseguimento all’interno del sito. L’operazione si è conclusa con l’arresto di due malviventi in flagranza di reato.

L’implementazione dei sistemi di sicurezza e la tempestiva ed efficace gestione degli allarmi da parte degli operatori della SR di Milano ha consentito di contrastare l’attacco predatorio, a conferma dell’impegno di Poste Italiane a garantire standard di sicurezza sempre più elevati anche per il settore logistico, a tutela dei beni aziendali e del servizio alla clientela.