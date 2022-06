AUTONOMIA, PRESIDENTE FONTANA: STRUMENTO CHE RESPONSABILIZZA CHI AMMINISTRA, POSITIVO INCONTRO CON MINISTRO GELMINI

Ultimo aggiornamento il 22 Giugno 2022 – 17:45

(mi-lorenteggio.com) Roma, 22 giugno 2022 – “Il clima è molto positivo e soprattutto c’è la volontà di trovare una risposta alle nostre istanze”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando l’incontro per discutere del testo sull’Autonomia tra il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, e i governatori di Veneto, Piemonte, Liguria, Toscana ed Emilia Romagna.

“L’Autonomia – ha aggiunto Fontana – è uno strumento che serve a responsabilizzare chi amministra, non a creare diseguaglianze. E posso dire che, in questo senso, oggi sono stati compiuti passi in avanti”.

“Siamo entrati nel merito delle proposte fatte dal Governo – ha concluso il governatore Fontana – confrontandole alle richieste portate avanti dalle Regioni”.

“Finalmente il ministro Maria Stella Gelmini ha messo al tavolo i governatori delle Regioni che hanno intrapreso l’iter per avere l’autonomia differenziata. Siamo contenti perché questa è una vittoria politica della Lega, che ha spinto politicamente per avere un’accelerazione nel percorso verso l’autonomia e per arrivare a questo incontro. Adesso davvero non si perda altro tempo: il ministro ha promesso la presentazione del testo in Consiglio dei Ministri prima dell’estate, per cui si vada avanti rapidamente. La Lombardia e le altre Regioni sono pronte a partire. Stupiscono invece le infondate osservazioni che arrivano strumentalmente da sinistra, dalla Cgil a Rifondazione: intanto ci domandiamo se queste persone abbiano letto il testo e se sappiamo che questa richiesta di autonomia differenziata è prevista dalla nostra Costituzione, peraltro da una riforma del titolo V fatta nel 2001 proprio dal solo centrosinistra e poi confermata con il referendum confermativo dai cittadini quello stesso anno. Per cui siamo dentro il perimetro della Costituzione vigente e stiamo facendo quanto richiesto dai cittadini con il referendum del 2001 e poi dai 6 milioni che nel 2017 hanno votato in Lombardia e Veneto per chiedere l’applicazione di questa riforma, che non toglie un euro a nessuno ma semplicemente permetterà alle Regioni interessate di gestirsi direttamente le materie richieste, in un ambito di immutata unità nazionale e di uguali diritti per ogni cittadino di qualunque Regione.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.