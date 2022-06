IMMOBILI EX ENPAM. INCONTRO TRA I COMUNI DI MILANO, VIMODRONE, BASIGLIO, I MUNICIPI 4, 5, 9 E INVESTIRE SGR

Ultimo aggiornamento il 22 Giugno 2022 – 18:56

Confermata l’attenzione alle esigenze degli inquilini più fragili

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 giugno 2022 – Si è tenuto oggi l’incontro tra il Comune di Milano, i comuni di Vimodrone e Basiglio, i rappresentanti dei municipi 4, 5 e 9 e InvestiRE SGR.

Oggetto dell’incontro la gestione del patrimonio immobiliare Dream (ex Enpam), costituito da 25 immobili collocati nei comuni di Milano (via Valla, via Forni e via Sulmona), Basiglio e Vimodrone e passati in gestione nelle scorse settimane ai Fondi Hestia e Basiglio della SGR.

Durante la riunione, InvestiRE ha garantito agli interlocutori che, nelle scelte relative al portafoglio, seguirà sempre i princìpi della responsabilità sociale e del dialogo con gli stakeholder locali e che alcuna azione sarà effettivamente eseguita finché non sarà trovata una soluzione nell’interesse di tutti assieme alle autorità locali che sia economicamente sostenibile.

Una volta terminata l’analisi delle caratteristiche degli immobili in questione, e grazie alla stretta collaborazione da parte delle autorità locali nella definizione del perimetro delle vulnerabilità, la SGR svolgerà un’analisi dettagliata delle singole posizioni degli inquilini al fine di proporre soluzioni che preservino la sostenibilità sociale dell’operazione. Queste riguarderanno in modo particolare la tutela di categorie fragili, quali anziani e persone con disabilità, così come situazioni di fragilità economica.

Nel pomeriggio di oggi si è tenuto anche un incontro tra InvestiRE SGR e i sindacati che rappresentano gli inquilini, al fine di avviare un dialogo costruttivo basato sui princìpi concordati con le Autorità locali.

A seguito dell’incontro odierno verrà istituito un tavolo di lavoro tra i tre comuni, i rappresentanti dei municipi e la SGR in modo da concertare possibili soluzioni progettuali rispetto alle fragilità sociali.