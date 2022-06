Ultimo aggiornamento il 22 Giugno 2022 – 17:31

(mi-lorenteggio.com) Binasco, 22 giugno 2022 – Intorno alle ore 16.30, in via Manara, all’altezza del civico 11, un uomo di 49 anni, per cause in fase di accertamento, si è infortunato sul lavoro.

Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Bianca di Binasco ed è atterrato l’elisoccorso. Il ferito, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice giallo in ospedale, mentre, le forze dell’ordine hanno ricostruito quanto avvenuto.

V. A.