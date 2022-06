Istruzione. Ad Assago libri gratuiti per chi frequenta la scuola secondaria di secondo grado, anche non residenti

Ultimo aggiornamento il 22 Giugno 2022 – 16:23

(mi-lorenteggio.com) Assago, 22 giugno 2022 – l mezzo più potente per abbattere le disuguaglianze sociali e per creare un mondo migliore è rappresentato dall’istruzione dei nostri ragazzi: niente e nessuno deve perciò ostacolarla o frenare il suo “normale svolgimento”.

Una buona Amministrazione Comunale ha dunque il dovere di supportare le famiglie e garantire il diritto allo studio: per questo motivo, anche quest’anno, il Sindaco Lara Carano,

l’Assessore all’Istruzione Rosaria Incarbone e tutta l’Amministrazione Comunale di Assago hanno scelto di erogare un contributo equivalente alla spesa totale dei libri di testo dei ragazzi che frequentano la scuola Secondaria di primo grado.

Va sottolineato inoltre che si è scelto di coprire le spese scolastiche per le famiglie senza distinzioni di reddito eliminando totalmente ogni forma di burocrazia: quest’ultimo

accorgimento è stato voluto sia per snellire la procedura, sia per rispettare la privacy delle tante famiglie che per la crisi economica causata dell’emergenza sanitaria Covid-19

hanno dovuto cambiare drasticamente il proprio tenore di vita.

Gli importi previsti saranno accreditati direttamente sulla carta regionale dei servizi degli studenti.

Basterà andare nei punti vendita convenzionati al programma e usare la carta per ottenere i libri gratis.

Gli alunni residenti ad Assago ma non frequentanti l’Istituto Comprensivo Margherita Hack potranno accedere al beneficio con formale istanza a seguito di avviso che verrà pubblicato sul sito.

Un contributo parziale è stato destinato anche ai ragazzi non residenti ma iscritti all’Istituto Comprensivo di Assago.

“Un aiuto concreto fortemente voluto da me e da tutta l’Amministrazione Comunale – sottolinea il Sindaco Lara Carano – perché abbiamo fatto del sostegno alle famiglie e

dell’istruzione ai ragazzi una imprescindibile priorità; un’attenzione costante e mirata che è diventata ancor più necessaria e indispensabile in questo periodo segnato purtroppo da una forte crisi economica.

Perché l’istruzione è e rimarrà sempre lo strumento più potente che abbiamo per poter saggiamente cambiare il mondo e per assicurare ai nostri cari giovani un futuro migliore, un futuro dove civiltà e uguaglianza sociale saranno le solide basi da cui serenamente ripartire”.

V. A.