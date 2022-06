Al via domani a Melzo la Festa dell’Unità del PD Lombardo

(mi-lorenteggio.com) Melzo, 23 giugno 2022. Da domani, 24 giugno, e fino al 25 luglio torna la Festa del Pd Lombardo che si terrà a Melzo, nell’area Feste Villa Saviola in via Cristoforo Colombo. Oltre 200 volontari, un ristorante da 300 posti, una pizzeria, una gelateria, 2 bar, un’area giochi per bambini, una grande pista da ballo, una libreria, uno spazio eventi per trentadue giorni di festa, tra musica, eventi, presentazioni di libri e dibattiti con serate tematiche che puntano alle prossime elezioni Regionali. Sono attese oltre 40mila persone.



Si parte stasera, anche se la presentazione ufficiale della festa si terrà domani, alle 21.00, allo spazio eventi con il Segretario regionale Vinicio Peluffo, la segretaria metropolitana Silvia Roggiani e il responsabile della festa Alberto Fulgione. Nei prossimi giorni sono attesi il Segretario nazionale Enrico Letta, i ministri del Pd, i parlamentari e gli eurodeputati del PD, i consiglieri regionali e gli amministratori locali. Ai dibattiti porteranno un contributo anche esponenti di altre forze politiche lombarde.



“Dopo due anni di fermo ripartiamo con le nostre Feste da Melzo, perché qui si è svolta l’ultima Festa del PD lombardo appena prima che il Covid irrompesse nella nostra quotidianità – spiega Vinicio Peluffo – Da allora è cambiato il mondo: una guerra alle porte dell’Europa, ombre di crisi sulla nostra economia, una società ‌insicura, che non fa più figli, e un pianeta che si sta ribellando all’uomo, solo per citare alcuni temi che affronteremo nel corso delle nostre serate. Siamo chiamati a una sfida che non è solo politica, ma culturale: dobbiamo allargare il campo della nostra azione per arrivare a governare la Lombardia dopo trent’anni in cui Lega e centrodestra l’hanno portata dove è ora: vale a dire con una medicina territoriale che non funziona, come dimostrato durante la pandemia, e trasporti pubblici che non sono all’altezza di una Regione che vuole essere il motore di questo nostro Paese. Siamo chiamati a essere sul territorio, nella società lombarda, coloro che davvero lavorano per tutti i diritti, per quelli sociali come per quelli civili, per far sì che “transizione ecologica” non sia solo una bella espressione, per unire i centri alle periferie, le pianure alle prealpi, alle montagne, ai laghi. Siamo chiamati ad andare avanti senza permettere che ci sia qualcuno che rimane indietro”.



IL PROGRAMMA PROVVISORIO DELLA FESTA

qui il link

https://we.tl/t-ktFtnIw31z



IN CORSO D’OPERA VERRA’ AGGIORNATO SUL SITO WWW.PDLOMBARDIA.IT CON TUTTE LE INIZIATIVE



