AstroTrekking a Dimaro Folgarida in Val di Sole

(mi-lorenteggio.com) Val di Sole, 23 giugno 2022. Astronomitaly – La Rete del Turismo Astronomico, Rifugio Albasini e Consorzio Dimaro Folgarida Vacanze tornano per la seconda annata con “AstroTrekking a Dimaro Folgarida”, le esperienze che mescolano l’osservazione del cielo stellato con la scoperta e l’avventura, nelle zone naturalistiche più affascinanti della nostra penisola.



NEL CUORE DEL TRENTINO



Folgarida è situata a circa 10 km da Madonna di Campiglio a 1270 metri di quota, meta rinomata dagli amanti degli sport invernali grazie alla presenza della Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta, la più estesa del Trentino con oltre 150 km di piste da sci perfettamente collegate tra loro. Folgarida è la destinazione perfetta per staccare la spina e lasciarsi catturare dal fascino dei paesaggi della Val di Sole, contornati dalle spettacolari Dolomiti di Brenta e dal gruppo Ortles-Cevedale, passeggiando tra i boschi nella totale serenità.



IL PROGRAMMA DI ASTROTREKKING



Dal ritrovo presso l’Ufficio Informazioni di Folgarida, alle ore 20:45, gli ospiti si sposteranno con mezzi propri fino alla Malga di Dimaro per poi affrontare una camminata di circa 200 metri di dislivello, in compagnia di un accompagnatore qualificato che condurrà i partecipanti attraverso i boschi e i pascoli della zona. L’escursione si concluderà al Rifugio Albasini, struttura certificata tra “i cieli più belli d’Italia“.



Inaugurato nel 1966, il Rifugio Albasini si trova a 1860 metri di quota ai piedi del Monte Spolverino. È una location ideale per coloro che vogliano trascorrere una vacanza a stretto contatto con la natura e praticare attività sportive, gustando i tipici sapori offerti dalla terra trentina e godendo di una vista mozzafiato sulle maestose Dolomiti di Brenta – Patrimonio dell’umanità UNESCO.



Dal Rifugio Albasini, con il calare della notte, le guide esperte di Astronomitaly saranno pronte con i loro telescopi per iniziare l’osservazione del cielo stellato.



La stagione estiva porterà con sé la possibilità di tornare ad ammirare la Via Lattea, insieme a numerose meraviglie celesti, come la Luna, Saturno e Giove, stelle doppie, ammassi stellari, nebulose e galassie. Il rientro dall’attività è previsto per le ore 00:30 circa.



AstroTrekking a Dimaro Folgarida in Val di Sole è un evento organizzato da Astronomitaly – La Rete del Turismo Astronomico in collaborazione con il Consorzio Dimaro Folgarida Vacanze nel perseguimento dell’obiettivo comune di valorizzare e promuovere le bellezze naturalistiche e il patrimonio celeste del Trentino e della Val di Sole.

La pagina di AstroTrekking a Dimaro Folgarida sul portale Astrotourism.com: https://www.astrotourism.com/event/italy/astrotrekking-a-dimaro-folgarida-in-val-di-sole/ In caso di maltempo, i singoli eventi verranno rinviati al giorno successivo (giovedì). La pagina del Consorzio Dimaro Folgarida Vacanze: http://www.visitdimarofolgarida.it/



AstroTrekking è un marchio di Astronomitaly e rappresenta una serie di iniziative organizzate in partnership con le Associazioni e le strutture ricettive locali, con l’obiettivo comune di valorizzare e promuovere le bellezze naturalistiche del nostro paese, in un’ottica di turismo sostenibile e responsabile. Astronomitaly è la Rete Nazionale del Turismo Astronomico in Italia vincitrice del “Premio Talento Italiano”, riconoscimento nazionale promosso e ideato da Talenti Italiani e SL&A, e del “Premio Italive” per il miglior evento enogastronomico d’Italia, sostenuta da Legambiente Turismo, Associazione Italiana Turismo Responsabile, Vivilitalia, Luiss School of Government, Federparchi e Federturismo Confindustria.



V.A.