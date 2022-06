CASA. SOSTEGNO AFFITTI 2022, PUBBLICATA LA GRADUATORIA DEGLI IDONEI

Ultimo aggiornamento il 23 Giugno 2022 – 13:05

La quota totale di risorse a disposizione è pari a 4.777.261 euro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 giugno 2022 – È stata pubblicata la graduatoria del bando sostegno affitti 2022, misura voluta dal Comune di Milano per aiutare gli inquilini con un contratto registrato da almeno 6 mesi e un Isee inferiore o uguale a 26.000 euro a far fronte alle spese per il canone di locazione.



Sono 13.530 le domande ritenute idonee sulle 14.280 totali inviate alla piattaforma predisposta dal Comune di Milano. Le richieste saranno liquidate, in base al punteggio in graduatoria, a seguito di esito positivo dell’istruttoria e fino all’esaurimento totale dei fondi messi a disposizione, attualmente pari a 4.777.261 euro.



Il bando prevede l’erogazione di una cifra massima di 3mila euro che servirà a coprire fino a 8 mensilità. Il contributo sarà versato direttamente al proprietario dell’alloggio per i canoni di locazione non versati o da versare.



Nel biennio 2020-2022 sono stati messi a disposizione in totale 10.810.308 euro tra risorse europee, statali e regionali che hanno permesso fino ad oggi di sostenere 7.420 nuclei familiari.

A.V.