Corsico (MI) – “Forza, venite gente”: il musical su san Francesco

Corsico (23 giugno 2022) – Sabato 25 giugno alle ore 21.15, di fronte alla chiesa dei SS. AA. Pietro e Paolo in via Cavour, la “Compagnia dei non a caso-teatro amatoriale” presenterà il musical in due atti “Forza venite gente”, incentrato sulla vita di san Francesco.

Il musical è cantato dal vivo, scritto da Mario Castellacci, Piero Castellacci e Piero Palumbo,

musicato da Michele Paulicelli, Giancarlo De Matteis e Gianpaolo Belardinelli, con la regia di Alberta Gersi.

In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà al cinema S. Luigi, in via Dante 3. L’ingresso è libero.

