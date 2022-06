Corsico (MI) – La Nazionale comici sarà a Corsico per “Ugualmente artisti”

Ultimo aggiornamento il 23 Giugno 2022 – 17:15

Corsico (23 giugno 2022) – Domenica 26 giugno, alle ore 17.30, sul campo sportivo parrocchiale di via Foscolo 41/43 si disputerà la partita di calcio tra i ragazzi diversamente abili dell’associazione “ASD Studio Danza e oltre – Ugualmente artisti” e la Nazionale italiana comici. Una sfida all’insegna della solidarietà e dell’inclusività.

L’idea dell’iniziativa – patrocinata dal Comune di Corsico – è nata dall’amicizia tra una volontaria di “Ugualmente artisti”, Giusy Ferraro, e il presidente della Nazionale italiana comici, Salvatore Ferrara.

“Dopo aver partecipato al nostro spettacolo a favore di Corsico Soccorso – spiega la presidente dell’ASD Studio Danza e oltre/Ugualmente artisti, Patrizia Cribiori – Salvatore ha capito quanto io abbia a cuore il mio progetto e anche con quanto impegno mi dedichi al bene degli altri. E così, domenica ci troveremo tutti insieme per far sorridere i ragazzi dell’associazione e il pubblico, e per raccogliere fondi per ‘Ugualmente artisti’. Un progetto gratuito che da sei anni lavora per l’inclusione – conclude Cribiori – dando spazio a più di cinquantacinque disabilità diverse”.