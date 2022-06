Ethereum, Polkadot e Cardano: come funziona lo Staking?

Milano, 23 giugno 2022 – Staking in linguaggio specifico di settore, significa essenzialmente far fruttare le proprie criptovalute mettendole in gioco nella convalida e creazione stessa di nuovi blocchi nella blockchain. Nello specifico quindi, sarebbe un ri-utilizzo delle monete virtuali che rimarrebbero altrimenti ferme all’interno del nostro wallet, selezionandole e facendo in modo che creino ulteriori nodi e quindi guadagno nella realizzazione stessa di nuovi blocchi della catena.

La tecnica dello staking è sicuramente un buon modo per massimizzare i profitti e cercare di portare più capitale possibile nei propri investimenti che risulterebbero quindi incentivati. Il funzionamento di questo metodo si basa quindi, sulla convalida di un ‘nodo’ che verrà creato sul proprio hardware e successivamente sincronizzato sulla blockchain, dove potrà aggiungersi e realizzarne un nuovo pezzo. Questi step sono decisamente complessi e necessitano di conoscenze specifiche, non solo relative all’ambito software ma anche fisico/meccanico delle sue componenti.

Infatti, si dovrebbe contribuire alla realizzazione materialmente del proprio nodo, che solo successivamente sarà spostato online. Come già descritto, fare staking non è subito intuitivo, per questo deve essere valutata la sua convenienza rispetto ai guadagni futuri, ma soprattutto, deve essere chiara la sua condizione di elevata difficoltà di messa in pratica, che spesso non siamo in grado di gestire.

Alle volte quindi, è bene affidarsi a dei professionisti nel settore, che possano sostituirci e operare al meglio secondo i nostri interessi, minimizzando le tempistiche di applicazione e velocizzando i risultati.

Conviene fare staking e dove?

Questo processo, risulta conveniente solamente se viene demandato a personale qualificato e esperto, poiché le nostre conoscenze in merito, non saranno mai abbastanza sufficienti per poter usare al meglio questo metodo così complesso. Cryptosmart è sicuramente la soluzione migliore per tutti coloro che desiderano operare in questo settore in completa sicurezza, utilizzando i metodi di staking più innovativi e aggiornati. Al momento le criptovalute con cui si può fare staking su Cryptosmart sono Ethereum, Cardano e Polkadot.

Questa piattaforma completamente automatizzata, gestisce e convalida blocchi al posto proprio, garantendo comunque libertà nell’utilizzo delle proprie criptovalute mantenendone la liquidità e i benefit. Con il proprio consenso allo staking, si decide di mettere a disposizione il proprio capitale, che sarà automaticamente investito, rispettando comunque i limiti, posti in fase di accettazione della policy relativa. Dopo un’attenta analisi del servizio in termini tecnici, è opportuno valutare i vantaggi derivanti dal suo utilizzo, che devono essere presenti su più sfaccettature.

Vantaggi dello staking

Se da un lato lo staking risulta essere veramente di difficile applicazione, dall’altro, se demandato a terzi com’è il caso di Cryptosmart, può essere veramente una risposta congeniale alle nostre richieste di miglioramento dei propri investimenti, che ne saranno automaticamente influenzati positivamente.

In conclusione quindi, optare per una soluzione simile, è un vantaggio tangibile nella creazione di capitale sul wallet online, che a ciclo continuo, potrà massimizzare i nostri profitti ed aumentarli in modo veloce e sicuro.

L. M.