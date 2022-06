OSPEDALE BASSINI, PRESIDENTE FONTANA INAUGURA NUOVI REPARTI DI RIABILITAZIONE E RADIOLOGIA: RISPOSTA CONCRETA A BISOGNI CITTADINI

Ultimo aggiornamento il 23 Giugno 2022 – 21:12

Cinisello Balsamo/Mi, 23 giugno 2022 – “I due reparti che inauguriamo sono già operativi da alcuni mesi e, cosa più importante, hanno lavorato a pieno regime durante tutto il periodo pandemico, garantendo attività diagnostica e assistenza fisioterapica ai pazienti. Segnale che, nei nostri presidi, la risposta al bisogno di cura dei cittadini, avviene sia in attività ordinaria che straordinaria, grazie alla volontà e all’impegno di tutto il personale e degli operatori sanitari e sociosanitari, cui va il nostro speciale ringraziamento”.

Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana che, insieme al direttore generale dell’Asst Nord Milano, Elisabetta Fabbrini, ha inaugurato i nuovi reparti di Radiologia

e Riabilitazione dell’Ospedale Bassini.

LA RIABILITAZIONE SI AMPLIA CON POSTI LETTO E SPAZI PER RIEDUCAZIONE – “La degenza riabilitativa – ha detto il presidente – si amplia con posti letto e spazi per attività di rieducazione. Segnale molto importante, avendo appreso quanto sia fondamentale, anche in conseguenza della pandemia, che un presidio ospedaliero sia in grado di garantire e gestire cure e assistenza ad alta, come anche medio/bassa, intensità”.

RADIOLOGIA ADERISCE A PIANO PER CONTENIMENTO LISTA ATTESA – “Positiva, inoltre – ha proseguito il governatore – l’implementazione di nuove strumentazioni diagnostiche nella

Radiologia anche in considerazione del fatto che il Bassini di Cinisello aderisce al piano regionale per il contenimento delle liste d’attesa, con visite ed esami in orari serali e nei weekend. Ancora una volta, il nostro ringraziamento va a operatori e personale che nei mesi di maggio e giugno hanno reso possibile un aumento significativo delle prestazioni, con orari più flessibili e congeniali alla popolazione”.

NUOVO MAMMOGRAFO – “Importanti risorse del PNRR – ha continuato – convergono sulla digitalizzazione delle strutture sanitarie, ma anche la Lombardia è sempre attenta: basti pensare all’acquisto di un secondo mammografo digitale per potenziare il servizio”.

BREAST UNIT – “Nell’ambito della Breast Unit (Centro di assistenza dedicato alla diagnosi precoce e alla cura del tumore al seno) – ha continuato il presidente – è molto importante

garantire le attività di screening, sia per il recupero delle prestazioni e sia per la capacità di agire tempestivamente e ridurre significativamente l’impatto della patologia”.

ARTE TERAPIA – La visita del presidente si è conclusa nella mensa dei dipendenti, ristrutturata con il contributo dei pazienti dei laboratori d’arte del Dipartimento Salute Mentale dell’Ospedale.

“Si tratta di una testimonianza – ha concluso Fontana – di un’integrazione virtuosa tra le attività di assistenza ospedaliere e territoriali. La Salute Mentale, ambito sul quale la Regione è intervenuta ampiamente, richiede approcci multidisciplinari, integrati, globali nel rispetto della persona e del suo contesto di vita”.

DG FABBRINI: VISITA GOVERNATORE IMPORTANTE SEGNALE DI ATTENZIONE – “Un grazie al presidente Fontana – ha commentato Elisabetta Fabbrini, direttore generale dell’Asst Nord Milano – perché la sua presenza oggi al Bassini è un importante segnale di attenzione e vicinanza a tutti i professionisti dell’Asst che ogni giorno, non senza fatica, si impegnano con passione e dedizione per confermare l’eccellenza sanitaria lombarda. Due nuovi reparti, la Radiologia e la Riabilitazione, che sono luoghi simbolo della lotta alla pandemia ma anche delle ripresa finalmente delle attività”.