Usmate Velate. Parcoscenico 2022, 8 appuntamenti nel Parco Scaccabarozzi

Ultimo aggiornamento il 23 Giugno 2022 – 16:10

Dall’8 al 17 luglio la settima edizione della rassegna estiva promossa dal Comune di Usmate Velate

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 23 giugno 2022. Otto appuntamenti per vivere l’estate a Usmate Velate, immersi nello straordinario contesto del Parco di Villa Scaccabarozzi e avvolti da proposte che spaziano dalla musica alla filmografia.

L’Amministrazione Comunale di Usmate Velate, in collaborazione con la Consulta Cultura, la Consulta Servizi Sociali, l’Associazione Amici della Cappella San Felice, propone la Rassegna 2022 di “Parcoscenico”, il consolidato format culturale, giunto ormai alla settima edizione e divenuto appuntamento fisso delle estati in paese.

“Ritrovare Parcoscenico significa ritrovare il piacere dello stare insieme e di vivere la cultura sul territorio, avvicinandosi a proposte che vogliono unire il relax alla riflessione personale e collettiva – affermano il Sindaco Lisa Mandelli e Mario Sacchi, assessore con delega alla Cultura – Alle proposte più strettamente correlate alla musica con lo straordinario esordio che vedrà la presenza di Marco e Marta Ferradini, gli eventi unici della rassegna Suoni Mobili, il concerto del Corpo musicale di Usmate Velate, abbiamo scelto di inserire un appuntamento in collaborazione con Brianza SiCura che porrà al centro le infiltrazioni malavitose nel nostro territorio. Un programma variegato che, siamo certi, sarà di richiamo anche da fuori Comune. Per questo motivo, raccomandiamo la prenotazione con adeguato anticipo”.

LA RASSEGNA

Come ormai da tradizione, Parcoscenico è una rassegna culturale promossa nel mese di luglio all’interno del parco di Villa Scaccabarozzi. L’intento di Parcoscenico è proprio quello di consentire ai cittadini di Usmate Velate di fruire degli spazi del Comune attraverso la cultura, considerata come uno strumento di conoscenza e un’opportunità di socializzazione e di crescita per la comunità.

Saranno 8 gli appuntamenti in calendario, di cui i primi 7 ad ingresso gratuito.

Si inizia venerdì 8 luglio alle 21.30 con “L’uva e il vino”, il concerto con Marco e Marta Ferradini. Sabato 9 luglio alle 21 si terrà poi il concerto del Corpo musicale di Usmate Velate.

Doppio appuntamento domenica 10 luglio: si inizia alle ore 10 con lo spettacolo “Il caro estinto – Nazareno Caputo + Ferdinando Romano” nell’ambito della rassegna Suoni Mobili, con la possibilità di visite guidate alla Cappella San Felice. Parcoscenico in Villa Scaccabarozzi ritorna in serata (ore 21.30) con “Totem”, il secondo appuntamento di Suoni Mobili con la presenza del Sextet Nuova Generazione Jazz.

Terzo appuntamento sul territorio con Suoni Mobili previsto per giovedì 14 luglio (ore 21.30) con “Inseguendo quel sogno – Una storia di Ennio Morricone”. Venerdì 15 luglio sarà invece la volta di Mattia Muratore con la presentazione del libro “Sono nato così ma non ditelo in giro”, evento organizzato in collaborazione con la Consulta Servizi Sociali di Usmate Velate.

Sabato 16 luglio, promosso in collaborazione con Brianza SiCura, alle 21.30 sarà proiettato il docu-film “Il padrino e lo scrittore” di Marco Tagliabue, prodotto da Rsi RadioTelevisione Svizzera Italiana.

A chiudere l’edizione 2022 sarà domenica 17 luglio la proiezione del film d’animazione “Ainbo – Spirito dell’Amazzonia”; il costo d’ingresso è di 4 euro (intero) 3 euro (ridotto).

È consigliata la prenotazione a tutti gli eventi in calendario contattando la Biblioteca civica (telefono 039 6829789 oppure via mail biblioteca.usmatevelate@cubinrete.it, o ancora via WhatsApp al numero 3395866413).

In caso di pioggia, gli eventi di Parcoscenico si svolgeranno presso l’Aula Magna delle scuole medie in via B. Luini. Verranno forniti aggiornamenti sulle modalità di svolgimento di ciascuno spettacolo attraverso i canali ufficiali del Comune di Usmate Velate e sulla pagina Facebook della Biblioteca civica A. Merini.

V.A.