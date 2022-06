CROCE VERDE TREZZANO IN FESTA

Ultimo aggiornamento il 24 Giugno 2022 – 11:53

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 24 giugno 2022 – Dopo la Birreficenza a sostegno del Grupifh, Trezzano torna a far festa in modo solidale per raccogliere fondi per la Croce Verde.

Sabato 25 e domenica 26 giugno nel parcheggio di via Curiel festeggiamo insieme i 35 anni dell’associazione trezzanese con musica, animazione per bambini e street food.

Il programma: