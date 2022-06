Il grande regista italiano Paolo Sorrentino rompe con Netflix dopo La Mano di Dio: è un male per il cinema italiano?

Ultimo aggiornamento il 24 Giugno 2022 – 15:46

Milano, 24 giugno 2022 – Il valzer delle candidature degli Oscar ci ha portato, su un piatto d’argento, il nome di Paolo Sorrentino quale regista di riferimento del cinema italiano. E come ogni buon professionista, Sorrentino sa che i momenti di gloria sono brevi e non durano, e quindi vanno capitalizzati nel più breve tempo possibile.

Ecco quindi un Sorrentino che sforna, dopo La Grande Bellezza, un film piacione come La Mano di Dio, il cui titolo è ispirato a un personaggio controverso ma carismatico quale Diego Armando Maradona.

Il vero fenomeno è il cineasta

Maradona era un fuoriclasse, e su questo non si discute. Aveva una tecnica sopraffina e l’istinto del filibustiere. Aveva molto in comune con il mondo del gioco d’azzardo: quando qualcuno vuole giocare a poker al casinò, deve sapere spingersi, dove puntare, e dove ha più probabilità positive, “leggendo” gli avversari e il loro gioco, e approfittando delle opportunità che si presentano per cogliere il risultato. E allo stesso modo, Maradona faceva uso e abuso del suo carisma (e non solo), del suo “essere Maradona” per vincere, e non lo faceva sempre in modo lecito.

La manina di Maradona – decantata nel titolo di questo film, è un sotteso riferimento al Napoli, di cui il protagonista e il cineasta sono fan sfegatati – diventa un leitmotiv per descrivere uno “slice of life” di una tragedia familiare comune quanto, scusateci, banalotta – con tutto il rispetto per Sorrentino – ovvero quella di perdere i genitori in giovane età. In realtà, il film non è che un marchingegno costruito ad arte per raccontarsi in prima persona, ma senza quella potenza comunicativa delle immagini che hanno lasciato stupefatti i critici e il pubblico nella “Grande Bellezza.”

Una programmazione che ha fatto discutere

In realtà, quello che fa davvero discutere è il sistema-Netflix. Quando il gigante statunitense produce un film, il passaggio sul grande schermo viene fatto controvoglia. Non si tratta, infatti del core business di Netflix – che pure è stata attenta a costruirsi un’immagine positiva soprattutto nel settore della diversità e delle pari opportunità.

Netflix guadagna sui suoi abbonati, quindi in realtà ha tutto l’interesse a far sì che il film sia il meno visibile possibile nelle sale cinematografiche. Si è trattato di 28 giorni e di 250 pellicole distribuite, che non sono poche – ma sono comunque molte di più di quelle che l’azienda avrebbe davvero voluto distribuire. Il problema vero nasce quando nella stalla non c’è il purosangue, soprattutto quando si tratta di un esercizio di stile come i make e remake di Sorrentino.

Insomma: molti hanno espresso i loro dubbi su questa pellicola, accusando Sorrentino di avere fatto un film perché doveva, e mettendoci dentro, più che una vena artistica, una grande professione. Ma lasciando alla fine un risultato dal sapore un po’ scialbo. E di sicuro, non è esattamente questo che la gente si aspettava.

Parliamo di Netflix

Ancora meno, Netflix sembra aver perso, un po’ come Sorrentino, il tocco magico della scelta del palinsesto che l’aveva portata a raggranellare risultati su risultati. E invece, proprio in questo periodo i clienti Netflix invece diminuivano.

I dati ci raccontano che nonostante un aumento delle entrate, l’utile netto è diminuito a causa dell’aumento dei costi di produzione. E il pubblico è sceso anch’esso, di circa 220 mila unità al mondo. Una pessima congiuntura finanziaria ha poi aggravato questo risultato, con le azioni di Netflix scese di quasi il 40% dall’anno scorso.

insomma: in un quadro come questo, non stupisce che la società e il regista abbiano deciso di separarsi e procedere ognuno per proprio conto. E questo forse sarà utile a entrambi per ritrovare le proprie radici e capitalizzare sui propri lati positivi, anziché buttarsi su produzioni di grande taglio ma poco spessore. Forse, questa rottura è stata un bene, e farà del bene a Sorrentino, che ritroverà sicuramente una serenità creativa, che a Netflix. Attendiamo sviluppi!

L. M.