INTERNATIONAL STREET FOOD VENTOTTESIMA TAPPA A BRESSO DAL 24 AL 26 GIUGNO

Ultimo aggiornamento il 24 Giugno 2022 – 15:24

(mi-lorenteggio.com) Bresso, 24 giugno 2022 – opo il grande successo delle precedenti edizioni riparte l’International Street food 2022, la più importante manifestazione di street food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino. Sarà la città di Bresso ad accogliere la ventottesima tappa che avrà luogo in Galleria Iso Rivolta via Vittorio Veneto 66 il venerdì 24 dalle ore 18, sabato 25 e domenica 26 giugno 2022, dalle ore 12.

Per questa edizione 2022 sono previste 150 tappe in tutta Italia.

In questa venticinquesima tappa ci saranno 30 cucine diverse tanti ristoranti itineranti con chef qualificati pronti a stupire con le loro particolarità e qualità.

Come nelle precedenti edizioni, che hanno riscosso grandissimo successo grazie all’entusiasmo del pubblico, sarà possibile gustare prodotti di paesi diversi, con cucine internazionali, senza tralasciare però le nostre gastronomie regionali.

