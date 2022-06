Regionali Lombardia 2023, Moratti: ‘Disponibile da tempo a candidarmi’

Ultimo aggiornamento il 24 Giugno 2022 – 22:05

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 giugno 2022 – In una intervista a Radio Lombardia, Letizia Moratti, già Sindaco di Milano e oggi vicepresidente della Regione Lombardia ha dichiarato: “Da tempo ho dato la mia disponibilità alla coalizione e sono sollecitata a candidarmi quotidianamente da più parti.

Aspetto un segnale concreto da parte del centrodestra per poter proseguire nel cammino intrapreso fino a qui.