SICCITÀ, FONTANA E SERTORI: PER ALTRI 10 GIORNI AVANTI CON IL RILASCIO D’ACQUA SU BACINI DELL’ADDA E DELL’OGLIO

Ultimo aggiornamento il 24 Giugno 2022 – 12:48

RAGGIUNTO L’ACCORDO CON GLI OPERATORI IDROELETTRICI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 giugno 2022 – “Si è aggiornato oggi il Tavolo con i gestori idroelettrici durante il quale è stata fotografata la situazione dei volumi disponibili negli invasi, nonché l’operatività delle centrali idroelettriche. A fronte degli episodi temporaleschi delle ultime ore e nonostante la riduzione dei volumi disponibili, i gestori idroelettrici hanno accettato la nostra richiesta di mantenere per altri 10/15 giorni il flusso concordato di almeno 4 milioni di metri cubi d’acqua al giorno sul bacino dell’Adda”. Ad annunciarlo sono il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e Massimo Sertori, assessore regionale a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, nell’ambito delle azioni coordinate da Regione Lombardia per far fronte all’attuale grave situazione di crisi idrica.

“Tornando disponibili anche le acque degli invasi di Alpe Gera in Valmalenco, che fino a oggi è rimasta fuori servizio – continua l’assessore Sertori – ci sarà la possibilità di mantenere lo stesso valore di 4 milioni di metri cubi al giorno, anche fino alla fine del mese di luglio”.

“Oggi abbiamo inoltre confermato – conclude Sertori – il rilascio di circa 1 milione di metri cubi verso il lago di Iseo per altri 10 giorni e i quantitativi di 250.000 metri cubi al giorno per almeno una settimana verso i fiumi Serio e Brembo. L’obiettivo è che con questo ulteriore supporto ai riesca a sostenere il comparto agricolo, alimentando per quanto possibile la prima stagione irrigua”.