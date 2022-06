Al Parco Sempione la Festa di Radio Deejay

Ultimo aggiornamento il 25 Giugno 2022 – 8:33

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 giugno 2022 – Il 25 e 26 giugno, a tre anni dal leggendario evento all’Area Expo, torna PARTY LIKE A DEEJAY, nel cuore di Milano, al Parco Sempione, il “giardino di Radio Deejay”, vista la vicinanza dalla sede della radio di via Massena, per una festa lunga due giorni con musica, sport e tante attivitàe.

Dall’Arco della Pace fino al Castello Sforzesco, passando per la Triennale e l’Arena sarà possibile per grandi e piccoli praticare sport all’aria aperta, fare un picnic, ascoltare musica, giocare e divertirsi. Tanti gli ospiti previsti anche perchà Radio Deejay compie 40 anni.

Il programma dettagliato di tutte le iniziative è sul sito dedicato di Radio Deejay https://partylikeadeejay.deejay.it/