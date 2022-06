Ultimo aggiornamento il 25 Giugno 2022 – 16:48

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 giugno 2022 – Stamane, intorno alle ore 9.00, in via Mafredini, in zona Paolo Sarpi, all’angolo con via Prima, un cesto di una gru si sarebbe staccato travolgendo un uomo di 59 anni. Il ferito, dopo esser stato soccorso in arresto cardiocircolatorio, è stato trasportato d’urgenza in ospedale al Niguarda in codice rosso.

Redazione