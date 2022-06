Settore gioco: i numeri del legale e dell’illegale a confronto

Ultimo aggiornamento il 25 Giugno 2022 – 22:41

Milano, 25 giugno 2022 – Tra i diversi settori che hanno richiesto una regolamentazione specifica, spicca certamente quello del gioco. Le competenze dell’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) vanno ben oltre l’erogazione di una licenza che riconosca a specifiche sale da gioco la possibilità di operare offline e online sul territorio fisico e digitale italiano. Infatti, da questa licenza dipende anche il gettito fiscale che, dai casinò autorizzati, riempie le casse dello Stato, che dunque può attingere da uno dei giri di denaro più sostanziosi in Europa in generale, e in Italia in particolare.

I numeri del gioco legale

Il giro di denaro che caratterizza il settore del gioco è estremamente sostanzioso. Se si considera che, ogni anno, si registrano sui portali di gioco oltre 4000 nuovi utenti, e che i migliori giochi da casinò certificati ADM riescono a polarizzare soltanto il 50% dei giocatori italiani, si può rapidamente stimare come questo mondo sia in realtà in continua crescita.

Questa crescita coinvolge nello specifico molti giovani tra i 18 e i 30 anni, indipendentemente dal sesso: si tratta di giovani che, in parte, prendono la strada del gioco seriale, rischiando di sviluppare una seria ludopatia nel caso in cui non riescano a giocare responsabilmente; la maggior parte, in ogni caso, finisce per giocare soltanto saltuariamente, per puro diletto, limitandosi a usare lotterie e roulette come un passatempo poco impegnativo. Lo stesso ragionamento non si può fare per le slot machine, che da sole polarizzano il 40% delle entrate dello Stato derivanti dal gioco, segno chiaro di come siano diventate iconiche nel mondo dei casinò online e offline. A confronto, schedine e lotterie rappresentano soltanto il 16% degli introiti del gioco legale in Italia.

Si tratta di percentuali che si rivelano tanto più importanti, quanto più si considera l’effettivo volume di affari del mondo delle sale da gioco. Guardando al 2019, la spesa totale italiana investita nel gioco d’azzardo è stata pari a 119 miliardi di euro, con una contrazione nel 2020. Si tratta di cifre da capogiro, in cui le slot machine fanno la parte del leone, garantendo un giro di decine di miliardi di euro, a fronte degli appena 200 milioni polarizzati dal poker e dai 50 milioni del bingo.

La contrazione del 2020 potrebbe essere legata alla pandemia e agli effetti che ha innescato sulle sale da gioco fisiche e sulla loro riconversione al digitale: quest’ultimo elemento si stima possa aver generato una perdita per lo Stato pari a oltre 7 miliardi di euro. La ripresa del settore comunque ha garantito il ritorno a cifre pari a quelle del 2019, visti i 14 miliardi spesi al gioco in Lombardia fino ai 14 milioni puntati in Val d’Aosta.

Il gioco illegale in Italia

Il passaggio al digitale, frutto diretto di una società che punta sempre più sul virtuale e che ha ricevuto una spinta non indifferente dall’emergenza sanitaria, ha innescato una forte crescita del numero di casinò illegali, soprattutto online. Si tratta di un fenomeno mondiale: se si pensa a certi campi specifici, ad esempio quello delle corse ippiche, si scopre infatti che l’80% delle scommesse segue un giro illegale.

In Italia, la situazione non raggiunge queste percentuali, ma le cifre restano paragonabili a quelle del gioco legale autorizzato dall’ex AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato). Almeno 20 miliardi di euro degli italiani tendono a confluire dunque nelle casse di casinò illegali, in macchinari spesso inaffidabili e come tali – in seguito ai dovuti controlli delle forze dell’ordine – sottoposti a sequestro.

Le violazioni commesse dai casinò non ADM sono notevoli, e vanno ben oltre l’offerta di slot o macchinette truccate: le pubblicità più aggressive e fatte per aggirare la promozione del gioco responsabile, l’assenza di dispositivi che mettano in sicurezza le transazioni condotte dagli utenti e il rischio, per assenza di controlli, che tra questi si registrino anche dei minorenni sono soltanto alcuni dei pericoli cui possono andare incontro i clienti di queste sale da gioco.

L. M.