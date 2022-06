Ballottaggi Amministrative 2022. Seggi aperti fino alle 23.00 in 65 Comuni

Ultimo aggiornamento il 26 Giugno 2022 – 8:23

(mi-lorenteggio.com) Roma, 26 giugno 2022 – Oggi, domenica 26 giugno 2022 oltre 2 milioni di cittadini sono chiamati alle urne per il turno di ballottaggio delle amministrative. Seggi aperti dalle 7 alle 23 per l’elezione dei sindaci in 65 comuni, 59 nelle regioni a statuto ordinario (di cui 1 inferiore a 15.000 abitanti), 6 nelle regioni a statuto speciale (di cui 1 inferiore a 15.000 abitanti).

I comuni al voto nelle regioni a statuto ordinario con il maggior numero di elettori sono: Verona (202.638), Parma (146.939), Monza (98.073), Barletta (80.159), Lucca (79.634), Alessandria (73.657), Catanzaro (73.294) e Como (72.132). Nelle regioni a statuto speciale, invece, Gorizia è il comune al ballottaggio con il maggior numero di elettori (30.295) mentre Villafranca Sicula, in provincia di Agrigento, quello con il numero minore (1.407).

L’elettore dovrà essere munito di tessera elettorale e idoneo documento di riconoscimento. È fortemente raccomandato, per l’accesso degli elettori ai seggi, per l’esercizio del diritto di voto, l’uso della mascherina chirurgica.

Il voto si esprime tracciando un segno su uno dei due rettangoli contenenti il nominativo del candidato sindaco prescelto.

Le operazioni di scrutinio inizieranno nella stessa giornata di domenica 26 giugno, subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione, l’accertamento del numero dei votanti e le altre operazioni preliminari.