INCIDENTE FRONTALE MORTALE CON AUTO IN CONTROMANO LUNGO LA A7 TRA GROPPELLO CAIROLI E CASEI GEROLA

Ultimo aggiornamento il 26 Giugno 2022 – 20:58

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 26 giugno 2022 – Poco prima delle ore 15.00, lungo la Autostrada A7 in direzione Genova, tra gli svincoli di Groppello Cairoli e Casei Gerola, Giuseppe Maria Garavaglia, nato nel 1976, residente a Novate Milanese, alla guida di una Volvo, per cause in fase di accertamento, ha preso l’autostrada in contromano e si è scontrato frontalmente con una Bmw grigia guidata da Matilda Hidri, 35 anni. Una delle due vetture ha terminato la sua corsa in mezzo alla carreggiata, l’altra sul guardrail.

Entrambi i conducenti sono morti sul colpo. Con l’impatto tra i due veicoli sono rimaste coinvolte altre tre persone, una famiglia 35enne con un bimbo di 4 anni.

Sul posto sono giunti i soccorsi, tra i quali i Vigili del Fuoco, la Polstrada, tre ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso, giunto da Alessandria.

Per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi e la messa in sicurezza del tratto autostradale interessato dall’incidente, il traffico è stato parzialmente bloccato per diverse ore, causando disagi e code, in vista del rientro dei turisti dal weekend.

Due feriti sono stati trasportati in codice verde in ospedale al San Matteo di Pavia, mentre, il più grave, il conducente di una delle vetture coinvolte, è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Raffaele di Milano in codice rosso, in quanto ha riportato contusioni e un trauma cranico.

V. A.