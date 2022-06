INCIDENTI IN MONTAGNA. A VALMASINO (SO), A CURIGLIA CON MONTEVIASCO (VA) E SALOMACO (SO) ELISOCCORSO IN AZIONE PER SOCCORRERE TRE ESCURSIONISTI: UN DECEDUTO

Ultimo aggiornamento il 26 Giugno 2022 – 21:22

(mi-lorenteggio.com) Valmasino, 26 giugno 202 – Un paio di interventi tra ieri e oggi per malore in Valmasino. Nel pomeriggio di sabato, un escursionista si è sentito male mentre era nella zona del rifugio Omio. Immediato l’intervento dell’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato dalla base di Caiolo; purtroppo l’uomo non è sopravvissuto e il medico ha constatato il decesso. Oggi pomeriggio invece una donna ha avuto un malore nella zona del rifugio Allievi. È stata raggiunta dall’elisoccorso di Bergamo e poi trasportata a valle. In entrambi i casi, le squadre della Stazione di Valmasino della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna del Cnsas erano pronte a partire a supporto delle operazioni.

SAMOLACO (SO), 2 – Stava percorrendo il sentiero che porta dalla frazione di Casenda alla chiesetta di San Fedelino ma è inciampata e ha riportato la sospetta frattura di una caviglia. Allora ha chiesto aiuto: dal momento che il luogo dell’intervento si trova nei pressi dell’Alpe di Teolo, al confine tra le province di Sondrio e di Como, la centrale ha attivato le squadre del Soccorso alpino, Stazioni di Dongo e Lario Occidentale della XIX Delegazione Lariana; pronti a partire a supporto delle operazioni anche i tecnici della Stazione di Valchiavenna. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza di Como. La signora è stata raggiunta dai soccorritori e dopo essere stata valutata dal punto di vista sanitario è stato deciso il suo trasferimento in ospedale con l’elicottero. L’intervento è terminato nel pomeriggio.

CURIGLIA CON MONTEVIASCO (VA) – Intervento nella tarda mattinata di oggi, domenica 26 giugno 2022, per la Stazione di Varese del Soccorso alpino. Un uomo di circa 45 anni, residente in zona, stava effettuando dei lavori quando è caduto da un’altezza di circa tre metri da un muro a secco lungo il sentiero e ha riportato un trauma alla schiena. Immediata la richiesta di soccorso: la centrale ha mandato sul posto il Soccorso alpino, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. L’uomo è stato raggiunto, valutato sotto l’aspetto sanitario e spinalizzato, poi spostato in un punto da cui è stato possibile verricellarlo sull’elicottero per il trasporto in ospedale. L’intervento è cominciato alle 10:30 e si è concluso in poco meno di un’ora.

V. A.