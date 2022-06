Estate a Cesano Boscone: cinema all’aperto, street food, serate danzanti, laboratori per bambini. Le iniziative promosse dal Comune per luglio e agosto

Ultimo aggiornamento il 26 Giugno 2022 – 17:59

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 26 giugno 2022 – Estate ricca di eventi per stare insieme in serenità e allegria. Lo prevede il programma messo a punto dal Comune di Cesano Boscone per i mesi di luglio e agosto. Iniziative per bambini, serate danzanti per i più grandi ma non solo: street food e cinema all’aperto animeranno le serate della settimana nelle diverse vie cittadine.

Per i più piccoli proseguiranno il 28 giugno e tutti i martedì di luglio dalle 17.30, le attività teatrali e i laboratori con iniziative curate da diverse associazioni culturali e del territorio. Le serate danzanti, con ballo liscio e anguriata, organizzate in collaborazione con l’associazione corsichese di Confcommercio, sono in programma, invece, tutti i venerdì di luglio nel centro storico.

Tornano anche quest’anno gli appuntamenti dedicati al cinema all’aperto, tutti i mercoledì alle 21.30 fino a fine agosto in tutti i quartieri (proiezioni al chiuso in caso di pioggia). Quest’anno alle consuete location si aggiungeranno anche piazza Falcone e il parco Pertini. Lo street food con tante e gustose specialità tipiche, è in programma invece a fine luglio, da venerdì 22 a domenica 24, dalle ore 17 a mezzanotte al Parco Pertini.

“Dopo le difficoltà e le limitazioni dettate dall’emergenza pandemica vogliamo che l’estate 2022 a Cesano torni a essere viva come quella degli anni precedenti. Proponiamo quindi numerose iniziative per permettere ai cesanesi che restano in città di passare ore serene– commenta l’assessore alla Cultura Marco Pozza. Un’occasione piacevole per stare insieme grazie a un ricco programma adatto a tutti”.

“Il calendario di iniziative che mettiamo in campo quest’anno – aggiunge il vice sindaco e assessore al Commercio Salvatore Gattuso – è reso possibile anche dalla bella collaborazione con le associazioni dei commercianti, che ancora una volta dimostrano il loro impegno e il loro attaccamento alla comunità cesanese”.

Il dettaglio delle iniziative sul sito e sul profilo Facebook del Comune.

V.A.