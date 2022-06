BALLOTTAGGI: PELUFFO (PD), “BELLISSIMA VITTORIA A MONZA, GUARDIAMO CON FIDUCIA AL 2023”

Ultimo aggiornamento il 27 Giugno 2022 – 17:09

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 giugno 2022 – “La bellissima vittoria a Monza di Paolo Pilotto segna un dato politico molto netto di questo turno di ballottaggio. Il centrodestra di Salvini, Meloni e Berlusconi governava in tre capoluoghi di provincia andati al voto e oggi non ne governa più nemmeno uno, dopo le nostre vittorie al primo turno a Lodi e ora a Monza e dopo aver mancato addirittura il ballottaggio a Como. Ne esce vincente un campo progressista ampio, plurale, capace di dialogare con tutte le forze politiche all’opposizione della giunta Fontana e di dare protagonismo ai tanti civismi che animano il territorio. Questo centrosinistra forte e in crescita ci fa guardare con fiducia alla sfida per le regionali del 2023 che ci vedrà in campo contro un centrodestra sfibrato da lotte intestine e senza più una visione da offrire ai Lombardi.”

Lo dichiara il segretario regionale del Pd Lombardia Vinicio Peluffo.

Redazione