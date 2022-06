Ceriano – Under 12 Dal Pozzo seconde al Campionato regionale lombardo

Ultimo aggiornamento il 27 Giugno 2022 – 17:01

Un grande risultato per la formazione giovanile di volley

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 27 giugno 2022 – Uno strepitoso secondo posto regionale ha coronato la grande stagione sportiva della formazione Under 12 del Gs Dal Pozzo.

Le ragazze allenate da Elisa Candusso, con il supporto di Riccardo Vago e Alessandro Gurioli, hanno ceduto solo al termine del quinto set in una finalissima super combattuta contro le pari-età di Desio.

Risultato finale di 3 a 2, con il quinto e ultimo set chiuso 21 a 19, dopo essere arrivati nei precedenti anche sul 28 a 26.

Insomma, una finale tiratissima e incerta fino all’ultimo, che le giovanissime dell’Asd Gs Dal Pozzo hanno saputo interpretare al meglio e vivere con grande intensità fino all’ultimo, conquistando un risultato di grandissimo prestigio come il secondo posto regionale Pgs. “È stata una grande festa e una grande soddisfazione per tutta la società” -spiega Serena Caimi, ricordando il grande entusiasmo per la ripresa delle attività sportive a pieno regime, dopo le difficoltà per le restrizioni imposte dalla pandemia. In questa stagione sportiva, finalmente, tutte le squadre giovanili del Gs Dal Pozzo hanno potuto ripartire con continuità, minivolley, Under 12, Under 13, Under 14, Under 18 e Mista, con gli allenamenti settimanali nelle palestre comunali della scuola elementare e media e le gare ufficiali. La stessa formazione Under 12, nel campionato invernale aveva già ottenuto la vittoria di girone, arrivando poi alle finali regionali, raggiungendo il 4° posto. Nella fase primaverile ed estiva si è ripetuta fino a sfiorare il titolo lombardo ma raccogliendo comunque un risultato di grandissimo rispetto. Di questa formazione fanno parte Dalila Balestrini, Giulia Brizzi, Noemi Vilasi, Giulia Basilico, Virginia Vinante, Alice Confalonieri, Sara Meregalli, Kejsila Lika, Emma Villa e Aurora Pizzi.

“Faccio i miei complimenti alle ragazze dell’Under 12 del Gs Dal Pozzo per un risultato di grande prestigio che aggiunge ulteriori soddisfazioni alla stagione delle società sportive cerianesi” -dice il consigliere delegato allo sport, Giuseppe Radaelli. Archiviati speriamo per sempre i problemi legati alla pandemia, salutiamo il ritorno al successo dei nostri giovani atleti che rappresentano una grande ricchezza per Ceriano”.