Cessione del credito e Superbonus 110% mozione urgente del M5S Lombardia

Ultimo aggiornamento il 27 Giugno 2022 – 17:13

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 giugno 2022 – Durante il Consiglio Regionale di domani, il Movimento Cinque Stelle Lombardia presenterà una mozione urgente, per chiedere a Regione Lombardia di farsi promotrice presso il governo delle centinaia di istanze che arrivano quotidianamente da imprese e cittadini, in materia di bonus edilizi e cessione dei crediti fiscali.

Nicola Di Marco (M5S): «Una parte del governo, pur di affossare il Superbonus 110%, ha messo in ginocchio le imprese e i loro dipendenti. La misura introdotta dal Movimento Cinque Stelle, grazie al meccanismo di cessione dei crediti fiscali, aveva permesso al settore edilizio di ripartire ed essere trainante per la ripresa economica post pandemia, ma le decisioni del governo Draghi rischiano di soffocare la ripresa e gli imprenditori. I dati presentati dalla CGIA (Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre ndr) parlano di 5 miliardi di crediti fiscali in attesa di accettazione, per le singole imprese si tratta di centinaia di migliaia di euro di liquidità mancante. Un girone infernale: la mancata cessione del credito genera mancanza liquidità, non potendo pagare le imprese perdono l’attestazione di regolarità fiscale e contributiva senza la quale non potranno incassare nuovi crediti fiscali. Secondo CNA (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa ndr) 33mila imprese sarebbero a rischio chiusura, mente il 68,4% dei cantieri sono a rischio blocco. Si rischia la paralisi. Per questo chiediamo a Regione Lombardia di intercedere e intervenire per rimuovere gli ostacoli e sbloccare la cessione dei crediti e rimettere in moto quel meccanismo che aveva permesso, lo scorso anno, di segnare un +6.6% di incremento per il PIL italiano» conclude Di Marco.

Redazione