DECENTRAMENTO. AL VIA IL PRIMO CORSO DI FORMAZIONE PER CONSIGLIERE, CONSIGLIERI E GIUNTE MUNICIPALI

Ultimo aggiornamento il 27 Giugno 2022 – 16:46

Milano, 27 giugno 2022 – Come funzionano i municipi, qual è la loro struttura, quali sono gli atti programmatori su cui sono chiamati a esprimersi. A queste e altre domande si prefigge di rispondere il ciclo di incontri “Formazione decentramento” che prende il via domani, martedì 28 giugno.

L’obiettivo del corso, strutturato in sei moduli da due ore ciascuno, è quello di fornire nozioni sul funzionamento e sulla struttura amministrativa del Comune di Milano e dei nove municipi.

“Formazione decentramento” è il primo nel suo genere ad essere promosso dall’Amministrazione milanese e dà il ‘la’ ad un percorso di formazione reciproca, che vedrà coinvolti in futuro anche consigliere, consiglieri e la Giunta comunali.

Proprio la formazione rappresenta, infatti, uno dei tre pilastri – insieme alla valorizzazione dei luoghi decisionali, quali Osservatorio e Conferenza dei Presidenti, e alla codificazione di precise prassi – alla base della delibera sul decentramento e valorizzazione dei municipi varata nel marzo scorso.

“Ci siamo assunti un impegno preciso – spiega l’assessora al Decentramento Gaia Romani –, quello di costruire un modello amministrativo nel quale Comune e municipi lavorino in modo ancora più sinergico, semplificando i processi e accorciando i tempi di risposta ai cittadini. Costruire una Milano che valorizza le identità dei suoi quartieri e di chi li abita è l’obiettivo che sta alla base del nostro lavoro sul decentramento; un obiettivo che possiamo perseguire solo se consentiamo ai due livelli, centrale e locale, di dialogare ed essere complementari. E questo avviene solo se la classe dirigente viene valorizzata e sostenuta, anche attraverso iniziative come queste”.

Il corso avrà come destinatari i 270 componenti dei consigli e delle giunte municipali di Milano; a condurre questi momenti formativi ci saranno dirigenti ma anche esperti dell’Amministrazione che avranno il ruolo di calare nel concreto le nozioni sul funzionamento dell’Ente.

La prima sessione, focalizzata sul modulo dal titolo “Competenze, funzioni e processi tipici degli Organi municipali”, si terrà domani dalle ore 18 alle 20, in presenza presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale e via teams, per consentire anche a chi non potrà partecipare fisicamente di accedere al corso. I relatori saranno il Vice Segretario Generale Vicario e la Direttrice della Direzione Servizi Civici e Municipi.

La seconda lezione, che si svolgerà il 12 luglio, sarà dedicata all’Ordinamento finanziario e contabile, la terza al tema della Comunicazione, la quarta sarà rivolta all’approfondimento del Piano triennale delle opere pubbliche, la quinta alle iniziative municipali e l’ultima verterà sulla struttura organizzativa dei municipi e del Comune.