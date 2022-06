E’ morto a 87 anni Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica

Ultimo aggiornamento il 27 Giugno 2022 – 11:20

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 giugno 2022 – “Ci lascia un grande, grandissimo imprenditore: “l’imprenditore”!

Nato a Milano nel 1935 viene affidato molto piccolo al collegio dei martinitt dove rimane fino al diploma di scuola media.

All’età di 15 anni lavora come garzone in una fabbrica e sono proprio i titolari dell’impresa a spingerlo ad iscriversi ai corsi serali all’Accademia di Brera per studiare design e incisione.

Dalla sua passione per il ‘creare’ nasce una piccola bottega che dopo tre anni diventa Luxottica, con 14 dipendenti.

Nel 1967 Del Vecchio fa il grande passo e comincia a produrre la propria linea di occhiali con il marchio #Luxottica

Oggi, 80mila dipendenti e 9mila negozi nel mondo.

Leonardo Del Vecchio è stato un modello internazionale per la sua concretezza e per la capacità di guardare sempre al futuro con progetti innovativi e vincenti.

Ai suoi familiari e ai suoi cari rivolgo le più sentite condoglianze dell’intera Giunta regionale e di tutti i lombardi” dichiara Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia.

