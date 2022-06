Incidente sul lavoro a Legnano, grave operaio schiacciato da macchinario

Ultimo aggiornamento il 27 Giugno 2022 – 11:35

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 27 giugno 2022 – Stamane, intorno alle ore 10.30, in un’azienda di via Novara, 80, un operaio è rimasto schiacciato da un macchinario, riportando traumi multipli da schiacciamento a testa, torace, schiena e ad un arto superiore. Soccorso dal personale sanitario e medico dell’elisoccorso, il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Legnano. In corso tutti gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio sul lavoro.

V.A